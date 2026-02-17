Ohne Ehevertrag: Heiratet Hugh Jackman bald wirklich Sutton?

Hugh Jackman (57) soll angeblich kurz davorstehen, Sutton Foster (50) zu heiraten – und das sogar ohne Ehevertrag. Wie das Magazin Globe berichtet, weigere sich der Schauspieler, eine entsprechende Vereinbarung mit dem Broadwaystar zu unterzeichnen. Hugh wolle sich "nicht einmal" mit der Idee beschäftigen und empfinde den Vorschlag als "beleidigend", verriet ein angeblicher Insider dem Blatt. Obwohl der Wolverine-Star ein geschätztes Vermögen von rund 143 Millionen Euro besitzen soll, hat er offenbar keine Bedenken, dieses mit seiner zukünftigen zweiten Ehefrau zu teilen.

Einem Informanten zufolge werde die Trauung stattfinden, sobald Suttons Scheidung von ihrem Ex Ted Griffin abgeschlossen ist. "Er hat seinem Team gesagt, dass sie ein großes Zeitfenster für ihn und Sutton freihalten sollen, um zu heiraten und eine 'Hochzeitsreise' durch Europa zu machen, wo sie seine Mutter besuchen können", erklärte ein Insider gegenüber New Idea. Die Quelle fügte hinzu, dass das Paar eine kleine, "intime" Zeremonie in New York im Frühling oder Sommer für ihre "Theaterkollegen" plane. Für ein gemeinsames Zuhause sollen Hugh und Sutton in Bedford suchen, einer wohlhabenden Kleinstadt rund 70 Kilometer außerhalb von Manhattan.

Hugh und Suttons Romanze wurde nach seiner Trennung von seiner Frau Deborra-Lee Furness (70) öffentlich, mit der er 27 Jahre lang verheiratet war. Das Paar gab sein Red-Carpet-Debüt im Oktober 2025 beim AFI Fest in Hollywood und machte die Beziehung im November auf Instagram offiziell. Deborra-Lee soll sich laut New Idea durch Hughs öffentliche Liebesbekundungen mit Sutton unter Druck gesetzt fühlen. Die Schauspielerin hatte das Ende ihrer Ehe zuvor als "traumatischen Verrat" bezeichnet, der "tief geschnitten" habe – eine seltene öffentliche Äußerung, nachdem beide sich seit ihrer Trennung im Jahr 2023 öffentlich zurückhaltend gezeigt hatten.

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Dezember 2025

Getty Images Bei den Gotham Awards in New York: Hugh Jackman und Sutton Foster im Cipriani Wall Street

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler, mit seiner Frau Deborra-Lee Furness