Fans genervt: Joel Mattlis "Let's Dance"-Song ist geheim

Heute Abend tanzen die Let's Dance-Kandidaten ihre wohl persönlichsten Tänze. Entsprechend groß soll der Überraschungsfaktor sein. Bei Publikumsliebling Joel Mattli (32) ist den Fans die Geheimhaltung aber wohl etwas zu groß. Wie immer kündigte der offizielle Instagram-Account der Show die Tänze der neuen Sendung inklusive der dazugehörigen Songs vorab an. Bei dem Sportler und seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) fehlt allerdings der Songtitel – offenbar eine bewusste Entscheidung. Den Zuschauern gefällt das aber nicht. "Jeder gibt normal sein Lied bekannt, außer einer, der sich mal wieder als zu wichtig nimmt und unbedingt aus der Reihe tanzen möchte", wettert ein User in den Kommentaren. Aber auch andere empfinden das Song-Geheimnis als "unnötig" oder einen "künstlich erzeugten Fokus".

Zu Teilen geht die Diskussion der Zuschauer auch noch in eine andere Richtung. Denn fast seit Beginn von "Let's Dance" gibt es Gerüchte um eine Romanze zwischen Joel und Malika. Daher glaubt der ein oder andere, der Sender nutze das gezielt als Marketing: "Das ist die Handschrift der Produktion, nicht von Joel. Eine Lovestory-Forcierung dieses Jahr?" Tatsächlich tanzen die beiden ihren Magic Moment zum Thema Verbundenheit, was die Vermutung der Fans weiter befeuert. Sie meinen beobachtet zu haben, dass die Produktion hinter "Let's Dance" die vermeintliche Liebesgeschichte anzutreiben scheint. Besonders die Jury betonte in den vergangenen Shows immer wieder, was für ein schönes Paar Joel und Malika doch wären.

Dabei machte Joel seinen derzeitigen Beziehungsstatus schon vor einigen Wochen sehr klar. Er betonte in der Öffentlichkeit wiederholt, Single zu sein. Über seine Beziehung zu Malika meinte der ehemalige Ninja Warrior Germany-Kandidat zu 20 Minuten: "Wir verstehen uns super und das scheint man auch von außen zu spüren." Mehr stecke aber nicht dahinter – für beide liege der Fokus voll auf dem Tanzen. Dennoch scheint sich mittlerweile eine innige Freundschaft zwischen Joel und der Profitänzerin entwickelt zu haben. Die Osterpause nutzte die gebürtige Russin, um ihren Tanzpartner in seiner Heimat, der Schweiz, zu besuchen. Im Netz zeigte das Duo sich bestens gelaunt bei einem Ausflug ans Wasser.

Anzeige Anzeige

Imago Joel Mattli bei der Kennenlern-Show der 19. Staffel von "Let’s Dance" in Köln, Februar 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / joelmattli Joel Mattli und Malika Dzumaev, "Let's Dance"-Stars

Anzeige