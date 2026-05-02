Apple Martin macht College-Abschluss & erhält CAA-Vertrag

Apple Martin (21), die Tochter von Schauspielerin Gwyneth Paltrow (53) und Coldplay-Sänger Chris Martin (49), steht kurz vor einem großen Meilenstein: Nächsten Monat schließt sie ihr Studium an der Vanderbilt University in Nashville ab. Die freudige Neuigkeit teilt sie ihren Followern ganz entspannt auf Instagram mit – in einem Video, über das sie schlicht schrieb: "Ich mache übrigens gerade meinen College-Abschluss." Zu sehen ist sie dabei in einem weißen Kleid und dem typischen schwarzen Abschluss-Umhang. Wie es nach dem Abschluss weitergeht, darüber muss sich der Promi-Spross keine Sorgen machen: Apple hat sich bereits einen Vertrag bei der renommierten Hollywood-Agentur CAA gesichert.

Apple studiert seit 2022 Jura, Geschichte und Gesellschaft an der Vanderbilt University. Obwohl sie kein Theater-Hauptfach belegt, ist sie aktives Mitglied der Vanderbilt Original Cast und hat dort auch eigene Produktionen inszeniert. Parallel dazu sammelt sie bereits erste Erfahrungen in der Modewelt – sie stand für Marken wie The Gap und Self-Portrait vor der Kamera. Ihre beruflichen Ambitionen liegen jedoch klar im Schauspiel. Gegenüber dem Interview Magazine betonte sie: "Ich liebe Theater mehr als alles andere. Ich wurde als Theaterkind geboren." Daher ist ihre Aufnahme in die Kartei von CAA ein besonders bedeutender Meilenstein für die 21-Jährige.

Apples Mutter Gwyneth war es, die im Jahr 2022 im Interview mit People öffentlich bekanntgab, dass ihre Tochter ihr Studium aufgenommen hatte – und dabei nicht mit Emotionen sparte. "Es war schrecklich. Es war wirklich fürchterlich", sagte sie über den Abschied und schilderte: "Mir war schlecht vor Schmerzen, ich bin in Tränen ausgebrochen." Inzwischen hat sie sich laut eigener Aussage daran gewöhnt und freut sich, dass Apple glücklich ist. Vater Chris und Gwyneth haben neben Apple auch noch einen gemeinsamen Sohn namens Moses (20), der die Brown University in Rhode Island besucht.

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Getty Images Apple Martin bei der New Yorker Premiere von "Marty Supreme"

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Getty Images Gwyneth Paltrow und Chris Martin bei einer Veranstaltung

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Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple Martin und Moses Martin