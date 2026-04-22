Gwyneth Paltrow teilt süßes Kindheitsfoto mit Tochter Apple

Gwyneth Paltrow (53) hat ihren Fans auf Instagram einen seltenen Blick in ihr Familienalbum gewährt. Die Schauspielerin teilte ein bisher unveröffentlichtes Foto aus dem Jahr 2006, auf dem sie ihre Tochter Apple Martin liebevoll in den Armen hält – beide genießen einen entspannten Moment miteinander im Garten. Das zuckersüße Bild postete Gwyneth nicht auf ihrem eigenen Account, sondern auf dem Instagram-Profil ihrer Lifestyle-Marke Goop. Dazu schrieb sie: "Immer mit Liebe und Plan. Etwas Besonderes für die Frauen, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind – ab morgen."

Auf dem Foto strahlt Gwyneth, während sie Apple liebevoll im Arm hält und offensichtlich einen ruhigen Moment im Grünen genießt. Mit dem Post verbindet die 53-Jährige so die intime Rückblende mit einem Teaser auf ein neues Projekt aus dem Goop-Kosmos. Die Veröffentlichung reiht sich in eine Reihe emotionaler Momente ein, die die Oscarpreisträgerin zuletzt online geteilt hat. Erst vor Kurzem gratulierte sie ihrem Sohn Moses mit einer rührenden Instagram-Slideshow zu seinem 20. Geburtstag und schickte ihm virtuell eine dicke Umarmung von der Westküste.

Gwyneth und Chris trennten sich 2013 nach rund zehn Jahren Ehe – damals sprachen sie von einem "Conscious Uncoupling", also einer bewussten Entflechtung. Seitdem ist die Schauspielerin mit Brad Falchuk (55) verheiratet, dem Mitschöpfer der Serie "9-1-1". Tochter Apple ist inzwischen 21 Jahre alt und studiert an der Vanderbilt University, wo sie demnächst ihren Abschluss machen wird. Dort musste sie sich zuletzt mit heftigen Spekulationen rund um ihr Verhalten im Schulalltag auseinandersetzen und stellte auf Instagram klar, dass kursierende Gerüchte nicht der Wahrheit entsprechen. Moses zeigt derweil seine musikalische Seite und teilte eine Keyboard-Coverversion des Songs "I Miss You, I'm Sorry" auf TikTok.

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Getty Images Gwyneth Paltrow bei der BAFTA Tea Party im Four Seasons in Beverly Hills

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Instagram / goop Gwyneth Paltrow und Tochter Apple

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Getty Images Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk bei der Premiere zu "The Politician", September 2019