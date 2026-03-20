Toilettengang unmöglich: Gwyneth Paltrow in Robe "eingenäht"

Gwyneth Paltrow (53) hat für ihren Auftritt bei den diesjährigen Oscars keine Mühen gescheut – und dabei auch extreme Einschränkungen in Kauf genommen. Die Schauspielerin erschien in einem schulterfreien, weißen Kleid von Giorgio Armani (†91), das so eng verarbeitet war, dass sie buchstäblich hineingenäht werden musste. In einem Video auf dem YouTube-Kanal ihrer Lifestyle-Marke Goop gewährte Gwyneth einen Blick hinter die Kulissen ihrer Vorbereitung auf die glamouröse Veranstaltung. Dabei erhielt sie einen Anruf von ihrer Tochter Apple Martin (21), die sich nach ihrem geplanten Outfit erkundigte. "Ich werde die ganze Zeit nicht auf die Toilette gehen können", erklärte Gwyneth ihrer Tochter und kündigte an, ihr später ein Foto des fertigen Looks zu schicken.

Das Besondere an der Robe zeigte sich erst auf dem roten Teppich: Von vorne wirkte das weiße Kleid eher zurückhaltend und elegant, doch beim Drehen offenbarte sich der wahre Hingucker. Auf beiden Seiten zogen sich extrem hohe Schlitze über die gesamte Länge des Kleides. Darunter trug die Schauspielerin eine hautfarbene, glitzernde Hose, die für zusätzlichen Glamour sorgte. Den Look komplettierte Gwyneth mit auffälligem Schmuck von Tiffany & Co. – einer Halskette aus Platin und 18-karätigem Gelbgold sowie passenden Ohrringen aus Platin und Gold.

Bei der Oscar-Verleihung war Gwyneth nicht als Nominierte anwesend, sondern als Teil des Ensembles von "Marty Supreme", einem Drama mit Timothée Chalamet (30) in der Hauptrolle, das mit neun Nominierungen ins Rennen ging, am Ende jedoch leer ausging. Auf der Bühne übernahm sie dennoch eine wichtige Rolle: Die Schauspielerin überreichte den Oscar für das beste Casting, der an Paul Thomas Andersons (55) Werk "One Battle After Another" ging. Es war Gwyneths erster Auftritt bei den Oscars seit 2015 und damit eine spektakuläre Rückkehr auf den roten Teppich der bedeutendsten Filmpreisverleihung Hollywoods.

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Imago Gwyneth Paltrow bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Imago Gwyneth Paltrow bei den Oscars 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles

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Getty Images Gwyneth Paltrow und Timothée Chalamet in New York, Dezember 2025