Ehering-Überraschung: Wincent Weiss bestätigt seine Hochzeit

Wincent Weiss macht es offiziell – aber leise: Der Sänger deutet heute, an seinem 33. Geburtstag, gegenüber dem Magazin Bunte sein Eheglück an und beendet damit die Gerüchte. Während des Interviews zeigt er schlicht auf seinen Ehering, nimmt Glückwünsche entgegen und belässt es bei einem knappen "Vielen Dank". Wo und wann die Trauung stattfand, verrät er nicht. Auch wer seine Partnerin ist, bleibt sein Geheimnis. "Ich will das, was bei mir los ist, in meinen Songs beschreiben und nicht in der Öffentlichkeit oder bei Social Media breittreten", erklärt er. Die Botschaft: privat bleibt privat, die Musik spricht.

Sein neues Album "Hast du kurz Zeit" erscheint am Freitag und liefert die künstlerische Antwort auf die Fragen, die er im Privatleben offenlässt. Die 18 Songs drehen sich laut Ankündigung um Erwachsenwerden, Liebe, Verlust, Selbstzweifel und die Suche nach Echtheit. Liebe sei für ihn "kein Drama mehr", sondern "ein Ort der Geborgenheit". Nach einer Auszeit auf Koh Samui ist der 33-Jährige wieder im Arbeitsmodus, zugleich richtet er sich privat neu aus: Er hat sich ein Zuhause "in der Nähe meiner Familie und meiner Großeltern" geschaffen und kann sich vorstellen, auch später im Norden zu bleiben, "wenn ich vielleicht mal Kinder haben sollte".

Schon vor zwei Tagen sorgte ein Instagram-Video für Wirbel: In einem Clip zu "Kurz für immer" zeigte der Musiker nämlich einen goldenen Ring an seiner Hand. In den sozialen Medien häuften sich daraufhin die Spekulationen. Fans fragten sich, ob der Wincent (33) längst vergeben oder sogar verheiratet ist. Passend dazu sorgten Songzeilen wie "Es tut mir leid. Hast du kurz Zeit, mit mir den Rest deines Lebens zu teilen?" für zusätzliche Aufmerksamkeit. Die Community wartete damals gespannt darauf, ob es sich bei dem auffälligen Schmuckstück nur um ein modisches Accessoire oder um ein Zeichen seines Liebesglücks handelt.

Getty Images Wincent Weiss, Sänger

Getty Images Wincent Weiss, April 2023

Instagram / wincentweiss Wincent Weiss, Dezember 2025

