Verdächtiger Ring: Hat Wincent Weiss heimlich geheiratet?

Wincent Weiss (32) sorgt mit einem einzigen Detail für Aufsehen: In einem neuen Instagram-Clip zu "kurz für immer" blitzt an seiner Hand ein goldener Ring. Der Sänger, der am Freitag sein Album "Hast du kurz Zeit" veröffentlicht, zeigt darin Szenen rund um die Musik – und heizt nebenbei die Frage an, ob er vielleicht längst vergeben oder sogar verheiratet ist. Die Diskussion kocht vor allem deshalb hoch, weil seine neuen Songs wie "Unendlichkeit", "Langsam" und "Wegen dir" auffallend viel Herzklopfen feiern. Und dann ist da noch die titelgebende Single, die mit den Worten endet: "Es tut mir leid. Hast du kurz Zeit, mit mir den Rest deines Lebens zu teilen?" Spekulationen inklusive.

Fakt ist: Wincent sprach bereits 2022 auf einem Konzert ungewöhnlich offen darüber, dass es in seinem Leben eine Freundin gibt. Seither hält der Chart-Liebling sein Privatleben jedoch konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Gegenüber der dpa erklärte er: "Ich habe mich irgendwann dazu entschieden, mein Privatleben aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Auch, um Menschen in meinem Umfeld zu schützen, die sich die Öffentlichkeit nicht ausgesucht haben", sagte er. Ob der Ring also "nur" Schmuck ist oder mehr bedeutet, bleibt offen. Sicher ist dagegen, dass sein neues Album am Freitag erscheint und eine deutlich sonnigere Tonlage anschlägt. Wincent selbst begründet das so: "Dadurch, dass ich mich gerade in einer sehr glücklichen Phase befinde und auch während des Schreibprozesses befunden habe, spürt man das glaube ich auch auf dem Album", erklärte er der dpa.

Privat gibt sich Wincent aber ohnehin gern zurückhaltend. Der Musiker, der seine ersten großen Erfolge mit emotionalen Pop-Hymnen feierte, lässt in Interviews selten Blicke hinter die Kulissen zu. Freunde beschreiben ihn als jemanden, der lieber gemeinsame Zeit im kleinen Kreis verbringt, als große Auftritte abseits der Bühne zu suchen. Statt öffentlicher Dates und roter Teppiche sind es für den Sänger offenbar Gespräche bis spät in die Nacht, spontane Auszeiten und vertraute Routinen, die zählen. Dass er sein Umfeld schützt, passt zu dem Bild eines Künstlers, der große Gefühle in Lieder packt – und abseits davon die leisen Momente hütet. So bleibt der Ring vorerst ein Detail, über das vor allem seine Community spricht, während für ihn die Musik den Ton angibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Wincent Weiss, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Wincent Weiss, April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Wincent Weiss, Sänger