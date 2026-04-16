Ralf plaudert aus: Wird Étienne nach Trauung ein Schumacher?

Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne stecken mitten in den finalen Hochzeitsvorbereitungen – und vielen stellt sich die Frage, wie es mit ihren Nachnamen weitergeht. Ende Mai wollen der frühere Rennfahrer und das französische Model ihre Liebe mit einer großen Trauung feiern, begleitet von Kameras für eine Doku. Beim Sky Spotlight in München, bei dem auch Promiflash vor Ort war, plauderten die Turteltauben offen darüber, welchen Namen sie künftig tragen werden und wie das auf offiziellen Papieren aussieht. Ralf merkte an: "Er hat ja schon einen Doppelnamen – und da kommt dann noch Schumacher obendrauf."

Auf dem Event erklärte Ralf, dass Étienne seinen bisherigen Doppelnamen Bousquet-Cassagne nicht einfach ablegen kann. Gerade in Frankreich sei das nicht so leicht möglich, berichtet der ehemalige Formel-1-Star. Deshalb bekommt der Franzose den prominenten Nachnamen seines Partners einfach zusätzlich dazu. Am Ende stehen damit einige Buchstaben in Étiennes Pass. "Tatsache: Es sind drei Namen", lachte der Sportler und fügte mit Blick auf zukünftige Reisen hinzu: "Das wird lustig. Vor allem auf Flugtickets, in Amerika sind die zum Beispiel immer ganz genau."

Die romantische Seite kommt bei all den Formalitäten aber nicht zu kurz. Étienne schwärmte von der Vorfreude auf die Hochzeit, auch wenn er ehrlich preisgab: "Ich bin aufgeregt." Beide erzählten außerdem, dass der Weg bis zur Trauung deutlich bürokratischer sei als gedacht. Sie benötigen jeweils ein Ehefähigkeitszeugnis, die Unterlagen müssen zusammengetragen und geprüft werden. "Es gibt strengere Richtlinien in Deutschland", stellte Ralf klar. Die Hochzeitsdoku der Ehemänner in spe ist ab dem 21. Mai auf Sky verfügbar.

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Getty Images Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne bei dem Cannes Film Festival im Mai 2025

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Imago Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne, April 2026

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Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im September 2024