Ab Mai 2026: Hochzeit von Ralf Schumacher wird zur TV-Show

Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne wollen heiraten – und die Öffentlichkeit darf dabei sein! Das Paar plant seine Hochzeit als mehrtägiges Fest und macht das Ganze gleichzeitig zum TV-Ereignis. Sky begleitet die beiden in einer vierteiligen Doku-Serie mit dem Titel "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja". Bei der Sky-Programmpräsentation in München, bei der auch Promiflash anwesend gewesen ist, war Ralf persönlich vor Ort – und überraschte mit der Anwesenheit seines Partners. Die Trauung soll im Mai steigen, und auch die Wochen davor werden von den Kameras eingefangen.

Die ersten beiden Folgen der Serie sind ab dem 21. Mai bei Sky und WOW zu sehen, Folge drei folgt am 28. Mai. Das große Finale mit der Hochzeitsfeier selbst läuft dann am 6. Juni. Zu sehen sein werden die beiden unter anderem bei der Suche nach der richtigen Location, der Auswahl der Trauringe sowie in ganz privaten Momenten – gemeinsam mit Ralfs Sohn David und seinem Vater Rolf. Ein dreitägiger Feiermarathon ist dem Vernehmen nach geplant. Geheiratet wird im südfranzösischen Saint-Tropez an der Côte d'Azur, wo das Paar den Großteil des Jahres lebt. Ralf selbst beschreibt das Projekt bei dem Event so: "Wir gehen gemeinsam durchs Leben, und diese Serie dokumentiert genau das: unseren Alltag, unsere Arbeit, unsere Unterschiede und Gemeinsamkeiten."

Ralf hatte seine Beziehung zu Étienne, einem gebürtigen Franzosen, im Juli 2024 öffentlich gemacht. Für den ehemaligen Formel-1-Fahrer ist es die zweite Hochzeit: Ende der 1990er Jahre hatte er das damalige Model Cora Brinkmann (49) geheiratet, 2002 folgte die kirchliche Trauung. Aus der Ehe stammt Sohn David, der heute 24 Jahre alt ist. 2015 wurde die Ehe geschieden. In einem RTL-Interview zu seinem 50. Geburtstag sprach Ralf offen über sein heutiges Liebesglück: "Wir beide haben eine unglaubliche Harmonie und verstehen uns blind. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön sein kann."

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Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im September 2024

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Instagram / etn_cst Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne, September 2024

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Instagram / etn_cst Ralf Schumacher und sein Partner Étienne