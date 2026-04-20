Das ist das Geheimnis von Ralf Schumacher und Étiennes Liebe

Ralf Schumacher (50) und sein Verlobter Étienne Bousquet-Cassagne stehen kurz vor ihrer Hochzeit – und präsentieren sich dabei als eingespieltes Paar, das offenbar ein ganz eigenes Erfolgsrezept für ihre Beziehung gefunden hat. Gegenüber Bunte schwärmt Ralf von der Harmonie, die er mit Étienne teilt. "Eigentlich sind wir fast immer einer Meinung. Wir haben uns noch nie gestritten, das ist auch gar nicht nötig", erzählt der frühere Formel-1-Pilot. Dabei verbringen die beiden nach eigenen Angaben fast rund um die Uhr Zeit miteinander – sowohl privat als auch beruflich.

Der Schlüssel zu ihrer Zweisamkeit scheint neben der Einigkeit auch gegenseitiger Freiraum zu sein. Ralf beschreibt sich und seinen Partner als sehr ausgeglichen und betont, dass beide einander so viel Freiheit lassen, wie nötig ist. Auch Étienne bringt eine wichtige Tugend in die Beziehung mit: "Ich habe gelernt, geduldig zu sein", sagt der 36-Jährige. Und dass ihre Liebe Platz brauche. Ralf bringt auf den Punkt, was Liebe für ihn bedeutet: "Liebe ist für mich, das mag sich ganz langweilig anhören, jemand Verlässlichen an seiner Seite zu haben, den man gerne um sich rum hat, dem man alles anvertrauen kann, der einem aber auch selbst vertraut." Genau das habe er in Étienne gefunden. Entsprechend möchte er ihn künftig auch vorstellen: "Ich stelle ihn lieber als meinen Mann, als meinen Freund vor."

Die Beziehung der beiden hatten Ralf und Étienne im Sommer 2024 öffentlich gemacht. Im Februar verkündeten sie auf Instagram, dass sie heiraten wollen. Für Ralf ist es die zweite Ehe – von 2001 bis 2015 war der Sportler mit Cora Schumacher (49) verheiratet. Aus dieser Ehe stammt Sohn David Schumacher (24). Ihre bevorstehende Hochzeit, die im Mai stattfinden soll, wird in einer vierteiligen Doku-Serie bei Sky zu sehen sein – unter dem Titel "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja".

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Imago Ralf Schumacher mit Partner Étienne Bousquet-Cassagne bei der Münchner Programmpräsentation Sky Spotlight, April 2026

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Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im Juni 2025

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Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf und David Schumacher, Juni 2025