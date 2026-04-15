Ralf Schumacher und Étienne verraten Hochzeitslook-Details

Die Hochzeit von Ralf Schumacher (50) und seinem Verlobten Étienne Bousquet-Cassagne rückt immer näher – und das Paar steckt mitten in den Vorbereitungen. Gegenüber Promiflash haben die beiden in München erste Details zu ihren geplanten Looks verraten. Fest steht: Beide werden an ihrem großen Tag in Unikaten erscheinen. Ralf betont: "Ja, wir lassen uns Maßanzüge anfertigen." Étienne strahlt bei dem Thema und ist merklich in seinem Element. Das französische Model schwärmt: "Dunkelblau. Die Farbe ist dunkelblau, es ist aber ein klassischer Anzug von einem Schneider aus Salzburg. Es hat auch viel Spaß gemacht, die Anzüge zu probieren."

Mehr wollen die zwei aktuell nicht ausplaudern. Ralf unterbricht seinen Verlobten lachend: "Verrat nicht zu viel, das sehen wir dann alles in der Doku." Denn kurz zuvor wurde beim Sky Spotlight im Beisein von Promiflash ein gut gehütetes Geheimnis gelüftet: Ralf und Étienne bekommen ab dem 21.05. ihre eigene Hochzeitsdoku. Diese begleitet die beiden auch bei der Wahl ihrer Hochzeitslooks – und der Trauung. Ohne zu viel zu verraten, betont Étienne: "Alles ist okay. Alles funktioniert gut. Wir haben auch eine Weddingplanerin bei uns. Sie macht viele, viele Dinge für uns. Wir haben unsere Anzüge schon probiert." Ralf führt wiederum aus, dass noch etwas an den Kleidungsstücken getüftelt wird – damit alles an ihrem großen Tag perfekt ist: "Sie sind noch nicht ganz fertig."

Wie beim Sky Spotlight in München enthüllt wurde, wird das große Finale der vierteiligen Hochzeitsdoku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" am 6. Juni ausgestrahlt: Es wird die Trauung und Feier der beiden Männer zeigen. Wie der Sender auf dem Event betonte, wird der Dreh derart diskret passieren, dass keiner der Anwesenden gestört wird. Auf der Veranstaltung merkte Ralf im Beisein von Promiflash über das Projekt an: "Wir gehen gemeinsam durchs Leben und diese Serie dokumentiert genau das: unseren Alltag, unsere Arbeit, unsere Unterschiede und Gemeinsamkeiten." Er und Étienne machten ihre Beziehung im Juli 2024 publik.

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Imago Ralf Schumacher und Etienne Bousquet-Cassagne, Sky Spotlight im Hotel Bayerischer Hof

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Imago Étienne Bousquet-Cassagne und Ralf Schumacher, Sky Spotlight im Hotel Bayerischer Hof

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Instagram / etienne_bousquet Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne