Ralf Schumacher & Étiennes Trauung: Sie sind auf Gästeliste

Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne haben verraten, wen sie zu ihrer Hochzeit einladen wollen. Im Interview mit Promiflash beim Skyspotlight in München gaben die beiden Einblicke in ihre Hochzeitspläne und plauderten Details zur Gästeliste aus. Rund 100 Personen sollen demnach dabei sein, wenn der Ex-Formel-1-Kommentator und sein Partner sich das Jawort geben. Besonders spannend: Die Trauung wird sogar im Fernsehen zu sehen sein, denn das Paar bekommt eine eigene Doku und auch die Hochzeit selbst wird im TV ausgestrahlt. "Ich freue mich schon aufs Hochzeitswochenende. Freitag, Samstag, Sonntag", schwärmt Étienne.

Auf die Frage, ob sie schon bekannte Namen auf der Gästeliste verraten können, antwortete Ralf gegenüber Promiflash: "Also, wir leben ja relativ normal und wir leben in einem Umfeld – ich glaube, die Bekanntesten, die kommen werden, sind Robert und Carmen Geiss, zumindest aus deutscher Sicht." Étienne ergänzte, dass möglicherweise auch die Töchter des Millionärspaares mit dabei sein werden: "Und vielleicht die Töchter von Carmen und Robert, Davina und Shania." Der Rest der Gästeliste bestehe laut Ralf aus engen Freunden und Bekannten aus der Wirtschaft, also eher unbekannten Gesichtern für die breite Öffentlichkeit. Auf die Nachfrage, ob die Feier also eher intim und privat sein werde, lächelten beide und nickten zustimmend.

Schon vor zwei Monaten hatten Ralf und Étienne für Klarheit gesorgt und die Hochzeitsgerüchte beendet. Damals bestätigten die beiden über ein gemeinsames Statement auf Instagram ihre Verlobung. "Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten werden. Beide freuen sich sehr über die zahlreichen herzlichen Glückwünsche", hieß es damals in der Mitteilung auf Instagram. Damit richteten sie sich direkt an ihre Fans und machten das Glück offiziell.

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Imago Ralf Schumacher mit Partner Étienne Bousquet-Cassagne bei der Münchner Programmpräsentation Sky Spotlight, April 2026

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Instagram / carmengeiss Robert und Carmen Geiss genießen ihren Thailand-Urlaub im Februar 2026

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Imago Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne, April 2026