Ehelüge: Jacqueline Lugner hat vor Gericht ausgesagt

Emotionale Szenen spielten sich vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien ab, als Simone Lugner noch vor der Zeugenaussage ihrer Stieftochter Jacqueline Lugner den Gerichtssaal unter Tränen verließ. Die Witwe des verstorbenen Unternehmers Richard Lugner (†91) hielt dem Druck der Verhandlung nicht mehr stand und entschuldigte sich kurz vor Jacquelines Erscheinen, um draußen zu warten. Im Mittelpunkt des Verfahrens steht eine Räumungsklage der Lugner Privatstiftung, die Simone aus der Döblinger Villa weisen will. Bei einem Streitwert von 79.900 Euro geht es jedoch um weit mehr als nur um finanzielle Fragen – die Stiftung wirft Simone vor, dass ihre Ehe mit Richard eine reine Scheinehe gewesen sei.

Als Jacqueline schließlich den Zeugenstand betrat, zeichnete sie ein düsteres Bild der letzten Ehemonate ihres Vaters. Sie sprach von einer Ehe-Lüge und berichtete, dass Richard ihr bereits vor der Hochzeit gestanden habe, Simone eigentlich gar nicht heiraten zu wollen. "Er tat es nur, weil sie ihm umfassende Pflege und Beistand zugesichert hatte", so ihre Aussage laut OE24. Laut Jacqueline habe der Baumeister zuvor zwei anderen Frauen einen Heiratsantrag gemacht, die beide jedoch abgelehnt hätten. Als Beleg für die fehlende Nähe führte Anwalt Gerald Friede an, dass das Ehepaar nicht nur im Alltag, sondern selbst im Urlaub in getrennten Zimmern geschlafen habe. Besonders drastisch schilderte Jacqueline einen Moment zwei Tage vor Richards Tod, als Simone auf die Frage nach seinem Befinden geantwortet habe, sie wisse es nicht, könne aber mal nachschauen.

Der Streit um Richards Erbe war bereits im Dezember vor Gericht verhandelt worden, damals war Simones Einvernahme aus Zeitgründen vertagt worden. Nun soll das Verfahren klären, ob die Ehe tatsächlich eine echte Lebensgemeinschaft war und ob Simone die versprochenen Pflegepflichten erfüllt hat. Die Beweisaufnahme wird fortgesetzt, ein Urteil steht noch aus. Richard war im August 2024 im Alter von 91 Jahren verstorben. Er hatte Simone im Juni 2024 geheiratet, nur wenige Wochen vor seinem Tod. Der Unternehmer war bekannt dafür, jedes Jahr einen prominenten Stargast zum Wiener Opernball mitzubringen, und hatte vier Kinder aus früheren Beziehungen.

Anzeige Anzeige

Walter Pernkopf / picturedesk.co / ActionPress Jacqueline Lugner, Tochter von Richard Lugner und Christina Lugner

Anzeige Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Jacqueline und Richard Lugner beim 20 Golden Years of Movie meets Media-Event in Hamburg

Anzeige Anzeige

Imago Richard Lugner und Simone am Hochzeitstag im Juni 2024