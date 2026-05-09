Plant Sandra Sicora nach ihrem Botox-Fail weitere Eingriffe?

Sandra Sicora (33) plant nach ihrem Botox-Missgeschick keine weiteren Schönheitseingriffe. Im Interview mit Promiflash spricht die Reality-TV-Bekanntheit nun offen darüber, wie sie zu Schönheitsbehandlungen steht – und macht dabei deutlich, dass sie sich kurz vor ihrem 34. Geburtstag rundum wohl in ihrer Haut fühlt. Der Anlass für das Gespräch: Im Dezember 2025 hatte Sandra enthüllt, dass eine Botox-Behandlung schiefgelaufen war. Eigentlich sollte eine Spritze ihre starken Kieferprobleme lindern – doch statt der richtigen Stelle traf die Injektion den Lachmuskel. Im Urlaub bekam sie die Folgen schmerzhaft zu spüren: Beim Lächeln sah ihr Gesicht plötzlich völlig anders aus.

Weitere Eingriffe schließt Sandra für sich klar aus. "Generell halte ich persönlich nicht viel von diesem extremen Schönheitswahn heutzutage. Viele übertreiben es leider total und machen dann sogar noch Werbung dafür. Ich werde bald 34 und fühle mich wohl so, wie ich bin, ohne Botox, Hyaluron oder operative Eingriffe", betont sie im Gespräch. Auch unters Messer möchte sie sich nicht legen. "Natürlich trainiere ich auch für meinen Körper und arbeite im Gym an mir, aber ich würde mich dafür niemals freiwillig unters Messer legen, vor allem weil es auch so viele Komplikationen geben kann", so Sandra weiter.

Auf die Frage, ob Botox für glattere Haut für sie trotzdem noch infrage käme, machte Sandra damals eine klare Ansage. "Auf gar keinen Fall", stellte sie im Gespräch mit Promiflash unmissverständlich klar. Statt Spritzen setzte sie nach dem Vorfall lieber auf Beauty-Routinen, die sie selbst steuern konnte. Mal zu Hause, mal zusammen mit einer Freundin. Dabei schwärmte die Reality-TV-Bekanntheit vor vier Monaten auch ganz konkret von ihren Alternativen. "Ich habe sehr viele Beauty-Programme – entweder zu Hause oder bei einer Freundin", erzählte sie. Besonders überzeugt habe sie Microneedling, das sie als "richtig geil" bezeichnete – dazu kämen "ganz viele Kosmetikprodukte – die richtigen Produkte".

Anzeige Anzeige

Imago Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Imago Sandra Sicora bei den Reality Awards 2026

Anzeige Anzeige

Imago Sandra Sicora bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt", 2026