Jennifer Lopez beendet angeblich Romanze mit Brett Goldstein

Jennifer Lopez (56) soll wieder Single sein: Laut OK! hat die Sängerin eine kurze, nie offiziell bestätigte Romanze mit Schauspieler Brett Goldstein beendet. Die beiden sollen sich während der Dreharbeiten zur romantischen Komödie "Office Romance" ineinander verguckt haben, nachdem Jennifer sich 2024 von Ben Affleck (53) getrennt hatte. "Zwischen Jen und Brett gab es auf dem Set eine unbestreitbare Chemie, die ganz natürlich auch abseits der Kamera übergeschwappt ist. Für Jen kam das zu einem Zeitpunkt, als sie emotional noch dabei war, sich nach der Trennung von Ben neu zu orientieren", schildert ein Insider. Inzwischen soll Jennifer den Briten allerdings nicht mehr als neuen Partner sehen, sondern als engen Freund.

"Die Verbindung gab ihr das Gefühl, wieder begehrt und lebendig zu sein – ohne den Druck von Erwartungen. Aber in ihrem Kopf war das nie als etwas gedacht, das sich zu einer ernsthaften, langfristigen Beziehung entwickeln sollte", so die Quelle weiter. Langfristig soll der Brite schlicht nicht in Jennifers Vorstellung von einem zukünftigen Partner gepasst haben. Laut einer weiteren Quelle schätze sie ihn sehr als Mensch, doch er erfülle nicht alle Kriterien, die sie für eine feste Partnerschaft anlege. Animositäten soll es zwischen den beiden keine geben – der Insider betont, es herrsche nach wie vor echte gegenseitige Wertschätzung.

Brett war dem Vernehmen nach schon länger ein großer Fan von Jennifer. In einem Interview aus dem Jahr 2022 scherzte der zweifache Emmy-Preisträger, der vor allem durch seine Rolle in "Ted Lasso" bekannt ist: "Ich glaubte, dass ich eines Tages J.Lo heiraten würde – und nach letzter Nacht dachte ich: Vielleicht ist alle Hoffnung tot? Liebe ist Liebe... aber manchmal heiraten sie Ben Affleck." Dass er bei seinen Erwartungen an Männer nicht punkten konnte, ist pikant: Jennifer hatte zuletzt bei einem ihrer Konzerte sehr offen darüber gesprochen, was sie sich von einem Partner wünscht – und betonte dabei ausdrücklich, dass es ihr nicht ums Geld gehe, da sie finanziell auf eigenen Beinen stehe.

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Kevin Winter/Getty Images, Monica Schipper/Getty Images Collage: Jennifer Lopez und Brett Goldstein

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Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

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Getty Images Brett Goldstein, Februar 2025