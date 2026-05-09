Das sagen die Fans zur Trennung von Lorik Bunjaku und Denise

Die Trennung von Denise Hersing (30) und Lorik Bunjaku (29) schlägt hohe Wellen in der Community. Nachdem wochenlang hartnäckige Fremdgehgerüchte um Lorik die Runde gemacht hatten, verkündete Denise kürzlich offiziell das Ende ihrer Beziehung bei Instagram. Nun melden sich die Fans unter einem Promiflash-Beitrag auf der Social-Media-Plattform zu Wort – und die Meinungen gehen dabei deutlich auseinander.

Während manche User die Hoffnung auf ein Comeback der beiden noch nicht aufgegeben haben, sehen andere das Beziehungsende als logische Konsequenz. "Ich hoffe sehr, dass sie irgendwie wieder zueinanderfinden… Die sind doch füreinander bestimmt – bei allem, was die zusammen gemacht haben", schreibt ein Fan. Andere kommentieren: "Die beiden waren unschlagbar, aber die Gerüchte und der Druck besteht die beste Beziehung nicht" und "Schade. Ich hätte gedacht, dass es länger hält." Für einen Teil der Community kommt das Liebes-Aus hingegen wenig überraschend. "War für mich nach Temptation Island nur eine Frage der Zeit", "Die beiden haben sowieso nicht zusammengepasst" oder "Ganz ehrlich, Denise ist ohne ihn besser dran", heißt es in den Kommentaren.

Das Paar hatte ihre Beziehung gemeinsam in der Öffentlichkeit gelebt und war für viele Fans über lange Zeit ein festes Influencer-Traumpaar. Denise erklärte in ihrem Statement bei Instagram, dass sie sich für den Schritt an die Öffentlichkeit entschieden habe, weil viele ihre Beziehung von Anfang an begleitet hätten – und sie dieses Kapitel nun auch für sich selbst abschließen wolle. Die 30-Jährige betonte dabei, dass sie ihren Fokus künftig wieder auf sich selbst und ihren eigenen Weg legen möchte.

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Imago Denise Hersing und Lorik Bunjaku bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino, Köln, 03.09.2025

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IMAGO / STAR-MEDIA Lorik Bunjaku und Denise Hersing, Realitystars

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IMAGO / Gartner Denise Hersing und Lorik Bunjaku bei der Premiere von "The Power" in Berlin