Größter Job: ESC-Moderation gibt Victoria Swarovski den Kick

Für Victoria Swarovski (32) steht das bisher größte Engagement ihrer Karriere kurz bevor: Die 32-Jährige wird am 16. Mai gemeinsam mit Schauspieler Michael Ostrowski den 70. Eurovision Song Contest in Wien moderieren. Im Interview mit Blick sprach die gebürtige Innsbruckerin jetzt über die intensive Vorbereitung auf die weltweit größte Liveshow und darüber, was ihr dabei den besonderen Nervenkitzel gibt. Doch bevor Victoria ganz in Wien ankommen kann, steht für sie noch ein letzter Auftritt als Moderatorin der RTL-Tanzshow Let's Dance an – bis dahin pendelt sie ständig zwischen Köln und Wien.

Die Herausforderung bei der Moderation eines solchen Events sei vor allem die schiere Dimension der Sendung, erklärt Victoria. "Natürlich ist Live-Fernsehen immer unberechenbar und es kann auch immer etwas schiefgehen, aber dafür proben wir alles sehr intensiv. Genau das macht den Reiz aus und gibt dir den gewissen Kick", so die Österreicherin. Ihr Moderationspartner Michael sei dabei eine echte Bereicherung: "Michael ist unglaublich schlagfertig, sehr humorvoll und bringt eine ganz eigene Energie mit. Wir ergänzen uns sehr gut." Als Inspiration dienen ihr die Moderatorinnen der letztjährigen Ausgabe in der Schweiz – Michelle Hunziker (49), Hazel Brugger (32) und Sandra Studer –, doch Victoria betont, dass sie gemeinsam mit Michael ihren eigenen Stil einbringen möchte: "Inspiration ja, aber am Ende muss es authentisch sein und man muss sich selbst bleiben."

Dass ihr Nachname ihr karrieretechnisch gewiss schon einige Türen geöffnet hat, weiß Victoria – doch sie sieht ihn auch als Last. "Für mich ist der Name Segen und Fluch zugleich. Er kann Türen öffnen, aber am Ende zählt die eigene Leistung", stellt sie klar. Das größte Vorurteil, gegen das sie kämpft, sei die Annahme, dass ihr Dinge einfach zuflögen, weil sie Swarovski heiße. Dem hat sie bereits früher deutlich widersprochen und betonte ihren Ehrgeiz, auf eigenen Beinen zu stehen. Auch privat scheint Victoria nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Werner Mürz ihr Glück gefunden zu haben: Seit 2023 ist sie mit dem Red-Bull-Erben Mark Mateschitz (34) liiert und wirkt mehr als bereit für die große internationale Bühne.

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Imago Victoria Swarovski in der achten Live-Show von "Let’s Dance" im MMC Coloneum, Köln, 25.04.2025

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Getty Images Victoria Swarovski und Michael Ostrowski bei der Pressekonferenz zum Eurovision Song Contest 2026 in Wien

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Getty Images Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, 2024