Endlich DSDS-Sieger: Menowin Fröhlich platzt vor Stolz

16 Jahre hat Menowin Fröhlich (38) auf diesen Moment gewartet – und am Samstagabend war es endlich so weit: Der 38-Jährige gewann die diesjährige Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" und darf sich nun offiziell Superstar 2026 nennen. Nach einer fast vierstündigen Liveshow stand er strahlend auf der DSDS-Bühne und ließ seinen größten Traum wahr werden. Im anschließenden RTL-Interview sprach Menowin sichtlich bewegt über seinen Sieg – und konnte dabei die Tränen kaum zurückhalten.

Direkt nach seinem Triumph wandte sich der Sänger in die Kamera und richtete emotionale Worte an seine Kinder: "Euer Vater hat's geschafft. Ich hab's endlich geschafft", sagte er unter Tränen. Auch sein Siegersong "Mercy On Me" sorgte an dem Abend für einen aufregenden Moment: Bei seinem ersten Auftritt verlor er mitten in der Performance kurz den Sender. Beim Vortrag des Siegersongs ließ er sich davon jedoch nicht aus der Bahn werfen – trotz der Nervosität, wie er selbst einräumte: "Ich bin mit etwas Angst an die Sache rangegangen", erklärte er gegenüber RTL. Am Ende zog er ein erleichtertes Fazit: "Soll ich ehrlich sein? Ich bin ein bisschen froh, dass es vorbei ist. Alles ist von meinen Schultern gefallen."

Für Menowin ist der Sieg nicht nur ein musikalischer Triumph, sondern auch eine persönliche Genugtuung. Bereits 2010 hatte er im DSDS-Finale gestanden – damals unterlag er jedoch Mehrzad Marashi (45) und musste sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Daran habe er, wie er selbst sagte, all die Jahre zu knabbern gehabt. Nun kann er stolz verkünden: "Ich habe gewonnen. Ich bin auch mal Erster." Der Sieg bedeute ihm alles, wie er betonte: "Es ist eine Explosion der Gefühle. Ich habe ja immer davon geträumt. Und heute durfte ich meinen Namen hören. Ich bin so glücklich darüber."

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Getty Images Menowin Fröhlich feiert seinen Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" 2026 in den MMC Studios in Köln

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich, Juli 2025

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Getty Images Mehrzad Marashi und Menowin Fröhlich beim DSDS-Finale 2010