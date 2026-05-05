Wow: Rihanna funkelt in Margiela Couture auf der Met Gala

Wenn Rihanna (38) die Stufen des Metropolitan Museum of Art in New York erklimmt, hält die Modewelt den Atem an – auch bei der Met Gala 2026 war das nicht anders. Die Sängerin erschien am Montagabend in einem atemberaubenden Look von Maison Margiela Couture, entworfen von Glenn Martens. Das schimmernde Ensemble bestand laut Vogue aus einem mit Juwelen besetzten Oberteil, einem irisierenden Silberrock sowie einem passenden Schal. Von Kopf bis Fuß glänzte Rihanna: Drei große Diamantringe, ein Ear-Stack mit Ohrringen und Ear Cuffs von Briony Raymond und Dyne sowie goldene Haaraccessoires in Spiralform und funkelnde Gesichtsedelsteine vollendeten den spektakulären Auftritt. An ihrer Seite zeigte sich Partner A$AP Rocky (37) in einem rosafarbenen, robenartigen Chanel-Sakko mit passenden Diamantohrringen.

Das diesjährige Thema der Met Gala und ihrer langjährigen Gastgeberin Anna Wintour (76) lautete "Costume Art". Die Idee dahinter war: Eine Brücke zwischen Mode und Kunst zu schlagen. Wie so oft kam Rihanna modisch verspätet auf dem roten Teppich an – eine Angewohnheit, die die Sängerin laut dem Magazin Page Six seit Jahren pflegt. Bereits 2024 ließ sie das Event ganz ausfallen, damals wegen einer Grippe. Ihr Freund Rocky begleitete sie auch in diesem Jahr wieder auf das Parkett des gesellschaftlichen Highlights.

Dass Rihannas Met-Gala-Auftritte regelmäßig für Gesprächsstoff sorgen, hat eine lange Geschichte. Als sie 2015 in einem gelben, pelzbesetzten Couture-Kleid von Guo Pei zur Ausstellung "China: Through the Looking Glass" erschien, schrieb sie Modegeschichte. "Ich bin so verliebt in dieses Kleid, aber die Schleppe ist irre!", sagte sie damals gegenüber Vanity Fair. "Ich kann damit nicht wirklich ohne Hilfe gehen – aber es ist es so wert." Auch 2025 sorgte sie für einen unvergesslichen Moment: Im maßgefertigten Nadelstreifenanzug von Marc Jacobs, passend zum Dresscode "Tailored for You", verkündete sie auf den Stufen des Museums ihre dritte Schwangerschaft. Rihanna und Rocky haben gemeinsam drei Kinder: die Söhne RZA und Riot sowie Tochter Rocki.

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Getty Images Rihanna und Asap Rocky bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

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Larry Busacca/Getty Images "Vogue"-Chefin Anna Wintour und Rihanna bei den CFDA Fashion Awards 2014 in New York

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Getty Images Rihanna bei der Costume Institute Benefit Gala "China: Through The Looking Glass" im Metropolitan Museum of Art, 4. Mai 2015, New York.