Met-Gala-Regeln 2026: So bleiben Stars auf Annas Gästeliste

Wer zur Met Gala eingeladen werden will, muss sich an Anna Wintours (76) Regeln halten – und die sind zahlreich. Als Hauptvorsitzende des glamourösen Charity-Events, das jedes Jahr am ersten Montag im Mai stattfindet, hat die globale Chefredakteurin der Vogue ein engmaschiges Netz aus Vorgaben für Gäste und Mitarbeiter geknüpft, wie E! News zusammenfasst. Neben einem strikten Dresscode, der sich am Thema der jeweiligen Ausstellung des Kostüminstituts des Metropolitan Museum of Art orientiert, gibt es auch klare Regeln rund um Sitzordnung und ein Mindestalter für die Teilnahme. Auch für die Partner bereits eingeladener Berühmtheiten gilt: Kein Einlass ohne eigene Einladung. In diesem Jahr lautet das Motto der Ausstellung "Costume Art" – der Dresscode für die Gäste ist entsprechend "Fashion is Art" (übersetzt: Mode ist Kunst).

Dass Anna bei der Vorbereitung des Events nichts dem Zufall überlässt, beschrieb der verstorbene Vogue-Autor André Leon Talley in der Dokumentation "The First Monday in May" aus dem Jahr 2016 eindrucksvoll: "Anna überprüft akribisch jedes einzelne Detail, von den Servietten über die Gabeln bis hin zur Beleuchtung", sagte er. "Die Blumenarrangements, die Outfits der Platzanweiser – alles wird wochenlang, monatelang durchgeplant." Etwas lockerer geht es dagegen inzwischen bei der berühmten Handyregel zu. Eigentlich sind Handyfotos auf dem Event verboten – doch als Kylie Jenner (28) 2017 ein Badezimmer-Selfie mit Kendall Jenner (30), Kim Kardashian (45), Brie Larson (36), Paris Jackson (28), Frank Ocean (38), Lily Aldridge (40) und ASAP Rocky (37) postete, folgte keine Konsequenz: Im Jahr darauf stand sie wieder auf der Gästeliste. Der ehemalige Met-Gala-Mitarbeiter Sylvana Ward Durrett erklärte gegenüber der Zeitung New York Post, wie man mit solchen Verstößen umgeht: "Wenn es offensichtlich ist, erinnern wir die Gäste vielleicht sanft daran."

Anna Wintour, die von 1988 bis 2025 Chefredakteurin der US-amerikanischen Vogue war, hat in der Vergangenheit allerdings bereits einmal zugegeben, beim Dresscode schon einmal gegen ihre eigenen Regeln verstoßen zu haben. Im Jahr 2024 verriet sie gegenüber Today, dass der Titel der damaligen Ausstellung "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" für einen separaten Dresscode – "Garden of Time" – gesorgt hatte, obwohl die zweifache Mama es eigentlich als ihre Grundregel betrachtet, dass Ausstellungstitel und Dresscode übereinstimmen. "Ich befürchte, wir haben damit eine Menge Verwirrung ausgelöst", resümierte sie lachend. Die Met Gala gilt als eines der exklusivsten und meistbeachteten gesellschaftlichen Ereignisse der Welt – ein Abend, an dem Mode, Kunst und Prominenz aufeinandertreffen.

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Getty Images Anna Wintour bei der Met Gala 2024

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Getty Images Kim Kardashian und Kylie Jenner, Oktober 2024

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Getty Images Anna Wintour und Bee Carrozzini bei der Broadway-Premiere von "The Fear Of 13" in New York