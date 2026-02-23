Wie Prinz Philip: Lady Louise überzeugt als Fahrsportlerin

Lady Louise Windsor (22) macht im Kutschfahren große Fortschritte und tritt damit in die Fußstapfen ihres verstorbenen Großvaters Prinz Philip (†99). Die 22-Jährige ist regelmäßig bei Wettkämpfen zu sehen und beeindruckt dort mit ihrem Können. Trainerin Sara Howe, die das Bradbourne Riding & Training Centre in Sevenoaks leitet, lobte die jüngste Enkelin von Prinz Philip und Queen Elizabeth jetzt im Gespräch mit dem Magazin Hello. "Ich denke, sie macht es extrem gut, wenn man bedenkt, wie viel Zeit und Engagement alles andere erfordert, was sie zu tun hat", erklärte Sara. "Sie ist eine Freude, mit ihr zu arbeiten." Die Trainerin, die Louise bei Wettkämpfen erlebt, betonte, dass die Nichte von König Charles III. (77) sich sichtlich bemühe und nach Rückschlägen zu Hause übe, um sich zu verbessern.

Obwohl Louise bei Turnieren nicht immer gewinnt, platziert sie sich regelmäßig unter den besten Teilnehmern. "Wenn man sich die Ergebnisse anschaut und es zehn oder 15 Teilnehmer in einer Klasse gibt, gewinnt sie nicht die Klasse. Sie ist unter den ersten vier oder fünf", erklärte Sara. Ihren Angaben zufolge schafft die junge Lady es auch, sich gegen Teilnehmer durchzusetzen, die schon deutlich länger dabei sind. "Sie hat es sich verdient", stellte die Trainerin klar. Louise habe das Talent und das Gefühl für den Sport. Ihre Trainerin wäre entsetzt, wenn jemand behaupten würde, sie habe ihre Position nur wegen ihres Titels erreicht. Bei den Wettkämpfen tritt sie unter dem Namen Louise Mountbatten-Windsor an und ist dort einfach eine Teilnehmerin wie alle anderen.

Prinz Philip hatte das Kutschfahren mit 50 Jahren begonnen, nachdem er Polo aufgegeben hatte. Der Herzog von Edinburgh galt als großer Botschafter des Sports und fuhr bis ins hohe Alter Kutsche. Nach seinem Tod im April 2021 wurde berichtet, dass Louise wohl seine Kutsche und Ponys erben würde. Monate später wurde sie gesehen, wie sie mit seiner Kutsche auf dem Gelände von Windsor Castle fuhr. Ihr Debüt als Kutschfahrerin hatte Louise bereits 2017 bei der Royal Windsor Horse Show gegeben. Auch ihre Mutter, Herzogin Sophie, fährt selbst Kutsche und schwärmte 2020 von den Fähigkeiten ihrer Tochter: "Sie ist von Natur aus so gut darin. Sie wirklich. Es ist etwas, das sie sehr gut aufgenommen hat."

ActionPress Lady Louise Windsor im Mai 2023

Getty Images Prinz Philip (†99)

Getty Images Lady Louise Windsor im Mai 2024