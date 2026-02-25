Royale Abstammung: So bodenständig lebt Lady Louise Windsor

Lady Louise Windsor (22) lässt bei ihren Kutschfahrwettbewerben nichts von ihrer royalen Herkunft durchblicken. "Man würde nie erkennen, wer sie ist", verriet Kutschfahrtrainerin Sara Howe gegenüber dem Magazin Hello. Die 22-jährige Nichte von König Charles III. (77) startet bei den Wettkämpfen unter dem Namen Louise Mountbatten-Windsor und verhält sich wie alle anderen Teilnehmer. "Sie ist einfach ein weiterer Mensch, und so möchte sie auch behandelt werden", erklärte Sara, die früher in derselben Klasse wie Louises verstorbener Großvater Prinz Philip (†99) angetreten ist. Die Trainerin betonte: "Sie kommt nicht hereinspaziert nach dem Motto 'Ich bin, wer ich bin' und all dieser Unsinn. Nichts davon."

Bei den Wettkämpfen ist Louise nicht von anderen Teilnehmern zu unterscheiden. "Wir bekommen eine Liste der Teilnehmer, und wenn man diese Liste nicht sehen würde, würde man vielleicht nicht einmal wissen, wer sie ist, denn wenn sie in ihrer ganzen Ausrüstung gekleidet ist, sehen wir alle sehr ähnlich aus", so Sara. Der Sport selbst sei ein Gleichmacher, bei dem es nur um Leistung gehe. Sie sei auf demselben Niveau wie alle anderen und niemand achte wirklich darauf, wer sie ist. "Man ist da draußen, man konkurriert", erklärt die Expertin und fügt hinzu: "Auf dem Spielfeld sind wir alle auf gleicher Augenhöhe, oder nicht? Also soll der Beste gewinnen."

Louise wird bei den Wettkämpfen häufig von ihrer Mutter Sophie, der Herzogin von Edinburgh, und ihrem Bruder James unterstützt. "Ihre Mutter ist sehr unterstützend, und ihr Bruder taucht auch manchmal auf", berichtete Sara und fügte hinzu, dass Sophie selbst Kutschfahrerin und deshalb stark involviert sei. Auch Louises Freund Felix da Silva-Clamp zeigt sich regelmäßig an ihrer Seite. "Er war immer sehr unterstützend, lässt sie aber auch in Ruhe, damit sie ihre Arbeit machen kann", schilderte die Trainerin. Nach einem anstrengenden Tag bei Wettkämpfen helfe das Paar sogar bei Partys mit. "Sie mischen sich ein, sie helfen, sie reden. Sie sind einfach liebenswert", schwärmte sie. Louise und Felix seien überhaupt nicht abgehoben und würden sich nicht selbst auf ein Podest stellen. Sie seien ein ganz normales Paar.

Getty Images Lady Louise Windsor im Mai 2024

Getty Images Lady Louise Windsor im Mai 2022 in Windsor

Getty Images Lady Louise Windsor, Herzogin Sophie von Edinburgh und James Viscount Severn beim Krönungskonzert