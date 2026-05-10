Helene Fischer kann sich nicht an alle ihre Songs erinnern

In der "NDR Talk Show" hat Helene Fischer (41) ein überraschendes Geständnis gemacht: Die Schlagersängerin erinnert sich nicht mehr an alle ihre eigenen Lieder. Gemeinsam mit ihrem Ex Florian Silbereisen (44), mit dem sie erstmals in einer Talkshow zu sehen war, sprach sie bei Moderatorin Barbara Schöneberger (52) und Hubertus Meyer-Burckhardt über ihre 20-jährige Karriere – und dabei kam so manche pikante Info ans Licht. "Es gibt einen Sender, der nennt sich Radio Helene oder so, mein Mann macht das immer an. Dann kommen da manchmal Lieder zum Vorschein, die kenne ich gar nicht mehr", gestand die Sängerin lachend.

Bei anderen Songs sieht das allerdings ganz anders aus: Ihr wohl bekanntester Hit "Atemlos" ist Helene in all den Jahren in Fleisch und Blut übergegangen. Sie habe ihn "schon in zig Varianten gesungen", und dennoch werde sie nicht müde, ihn zu performen – "weil es melodisch ein so schönes Lied ist und weil ich einfach merke, was es mit den Menschen macht", erklärte sie in der Sendung. Außerdem blickte sie auf ihre Anfänge zurück: "Am Anfang musste ich definitiv die Ochsentour machen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe wirklich jedes Konzertchen, jedes Bierfest, jeden kleinen Marktstand irgendwie auch mitgenommen und habe dadurch auch meine Erfahrungen gesammelt."

Dass Florian bei Helenes Jubiläum nicht fehlen durfte, kommt nicht von ungefähr: Er moderierte bereits am 14. Mai 2005 ihren allerersten TV-Auftritt im "Hochzeitsfest der Volksmusik" und hat ihre Karriere damit von Beginn an begleitet. Ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum feiert Helene im Sommer 2026 mit einer großen 360-Grad-Stadiontour. Den Vorbereitungen dafür blickt sie allerdings mit gemischten Gefühlen entgegen: "Wenn ich ganz ehrlich bin, ich tue mich diesmal wahnsinnig schwer damit reinzukommen", verriet sie in der Sendung.

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Imago Helene Fischer zu Gast in der NDR Talk Show am 29.04.2026 in Hamburg

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ActionPress / Frederic Kern / Future Image Florian Silbereisen und Helene Fischer im Jahr 2019

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ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer, 2023