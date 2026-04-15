Felicity Huffman lobt Tochter als talentierte Schauspielerin

Felicity Huffman (63) kann vor Stolz auf ihre Tochter Sophia Macy kaum an sich halten. Die Schauspielerin wurde am Dienstag in New York City von Reportern von TMZ abgefangen und über die angehende Schauspielerin Sophia befragt. Dabei stellte Felicity klar, dass sie ihrer Tochter keine Ratschläge mehr geben muss – im Gegenteil. "Sie ist so gut, dass ich mir von ihr Tipps hole", schwärmte die Mutter sichtlich stolz vor laufender Kamera. Die Desperate Housewives-Darstellerin betonte außerdem, dass sie sich einfach nur wünsche, dass beide ihrer Töchter glücklich sind, egal welchen Weg sie einschlagen.

Nach dem College-Zulassungsskandal, der vor einigen Jahren für Schlagzeilen sorgte, hält sich Felicity mit Einmischungen offenbar zurück. Sie hatte sich damals in den Aufnahmeprozess ihrer Tochter eingemischt, was ihr letztendlich elf Tage Gefängnis einbrachte. Heute scheint sie aus ihren Fehlern gelernt zu haben und lässt ihren Töchtern den nötigen Freiraum, um ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Die stolze Mama-Energie sei laut Reportern in dem Gespräch deutlich zu spüren gewesen.

Sophia geht ihren Weg mittlerweile auf ehrliche Weise. Die junge Frau studiert an der renommierten Carnegie Mellon University und arbeitet hart an ihrer Karriere als Schauspielerin. Felicity hatte 2019 Schmiergelder bezahlt, um ihrer Tochter einen Platz an einer prestigeträchtigen Universität zu sichern. Grund dafür seien Gespräche mit einem College-Berater gewesen, der der 63-Jährigen erklärte, ihre Tochter werde an keiner ihrer Wunsch-Universitäten angenommen und daraufhin zur Bestechung riet. "Ich hatte das Gefühl, dass ich eine schlechte Mutter wäre, wenn ich es nicht tun würde. Also habe ich es getan", gab Felicity später gegenüber "ABC-7 Eyewitness News" zu verstehen.

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Getty Images Felicity Huffman im September 2025

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Imago Sophia Grace Macy bei der Premiere der HBO-Comedyserie "Rooster" in New York

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Imago William H. Macy und Tochter Sophia Grace Macy beim Toronto International Film Festival 2025