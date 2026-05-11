Gewusst? Diese zwölf Stars lehnten den Walk-of-Fame-Stern ab

Auf dem Hollywood Walk of Fame in Los Angeles sind fast 2.800 Promi-Sterne in den Bürgersteig eingelassen – darunter Namen wie Marilyn Monroe (†36), Michael Jackson (†50), Mariah Carey (57) und Meryl Streep (76). Doch nicht jeder Weltstar will dort verewigt sein. Gleich zwölf bekannte Künstler haben die begehrte Ehre abgelehnt oder schlicht nie einen Termin für die obligatorische Enthüllungszeremonie festgelegt. Zu diesen prominenten Verweigerern gehören unter anderem Al Pacino (86), George Clooney (65), Madonna (67), Leonardo DiCaprio (51), Julia Roberts (58) und Whitney Houston (†48).

Einige der Begründungen sind durchaus nachvollziehbar: Julia Roberts soll dem Magazin HELLO! zufolge kein Interesse an der sehr öffentlichen Zeremonie gehabt haben, da ihr die Privatsphäre wichtig sei. Whitney Houston, die 1995 nominiert wurde, ließ ihren Stern verfallen – angeblich wollte sie nicht, dass Menschen über ihren Namen laufen. Katharine Hepburn soll denselben Einwand gehabt haben. Woody Allen (90) hingegen äußerte sich schon 1974 grundsätzlich kritisch gegenüber Auszeichnungen: "Das gesamte Konzept von Awards ist albern", sagte er. Bei George Clooney, Al Pacino und Leonardo DiCaprio war es laut IMDb weniger eine bewusste Ablehnung – alle drei legten schlicht nie einen Termin für die Enthüllungszeremonie fest, bei der ein persönliches Erscheinen vorausgesetzt wird. Clint Eastwood (95) lehnte seine Nominierungen sogar mehrfach ab. Und auch Madonna sagte in den 1990er-Jahren "Nein" zu einem Stern. Marlon Brando (†80), Bob Dylan (84) und Johnny Depp (62) komplettieren die Liste der sternlosen Stars.

Beim Walk of Fame handelt es sich keineswegs um eine automatisch vergebene Auszeichnung. Kandidaten müssen sich aktiv um eine Nominierung bewerben und nach der Auswahl selbst bei der Enthüllung ihres Sterns anwesend sein – ein Aufwand, den längst nicht jeder Hollywoodstar auf sich nehmen möchte. Clint Eastwood etwa ist dafür bekannt, lieber seine Arbeit für sich sprechen zu lassen, als auf Zeremonien und physische Ehrungen zu setzen. Bob Dylan wiederum soll nie überhaupt Interesse daran gezeigt haben, sich für den Bewerbungsprozess einzutragen. Obgleich alle der Genannten wahre Hollywood-Ikonen sind, suchen Fans auf dem Hollywood Boulevard vergeblich nach einem Stern dieser Stars. Während Prominente wie Susan Lucci (79) ihren Stern sogar bereits selbst putzten, scheint der Kult-Bürgersteig für die zwölf oben genannten Künstler offenbar keine allzu große Rolle zu spielen.

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MARK RALSTON/AFP/Getty Images Mariah Careys Stern auf dem Walk of Fame

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Leonardo DiCaprio und George Clooney

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Julia Roberts und Madonna

Collage: Imago, Getty Images Collage: Al Pacino und Woody Allen

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