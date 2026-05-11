Hüftverletzung führte zu Billie Eilishs Musikkarriere

Billie Eilish (24) spricht offen über den Moment, der ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt hat – und sie am Ende zum Weltstar machte. In dem Podcast "Good Hang" von Amy Poehler (54) erinnert sich die Sängerin daran, wie sie als etwa Zwölfjährige in Los Angeles alles auf eine Karte setzte, um Profitänzerin zu werden. Kurz vor ihrer allerersten Wettkampfteilnahme, bei der sie mehrere Solos tanzen sollte, kam es bei der Generalprobe zur Katastrophe: Mitten in einer Choreo spürte Billie plötzlich einen heftigen Schlag in der Hüfte – und brach zusammen. "Ich konnte definitiv nichts tun und war im Grunde mindestens eine Woche lang bettlägerig, danach ging ich auf Krücken, und ich habe buchstäblich nie wieder getanzt", erinnerte sie sich.

Während Billie mit ihren Schmerzen und dem geplatzten Tanztraum kämpfte, passierte im Hintergrund etwas, das ihr Schicksal völlig verändern sollte. Sie und ihr Bruder Finneas O'Connell hatten kurz zuvor ihren gemeinsamen Song "Ocean Eyes" auf SoundCloud hochgeladen – ursprünglich nur, um ihrer Choreografin einen Link zum Üben zu schicken. Doch genau in dieser Woche begann der Track, immer mehr Klicks zu sammeln. Wie Billie im Podcast erzählt, rief Finneas sie plötzlich begeistert an und jubelte: "Billie, 'Ocean Eyes' hat 1.000 Streams, 1.000!" Die beiden feierten den kleinen Online-Erfolg, ohne zu ahnen, dass der Song schon bald weltweit durch die Decke gehen würde und große Labels wie Interscope auf sie aufmerksam machte. "In dieser Woche bin ich dann auf Krücken zu all diesen Terminen gegangen. Ich habe mich mit Interscope [Records] und all diesen verschiedenen Booking-Agenten getroffen", erinnerte sich Billie.

Rückblickend beschreibt Billie diese schwierige Phase heute als entscheidenden Wendepunkt auf ihrem Weg zur Musik. Die Verletzung bedeutete zwar das Ende ihres Traums von einer Profi-Tanzkarriere, öffnete aber gleichzeitig die Tür zu ihrer völlig neuen Laufbahn als Sängerin und Songschreiberin, die sie gemeinsam mit Finneas startete. Die Musikerin erklärte im Gespräch mit Amy, dass sie den Unfall inzwischen als eine Art Lebensrettung sieht: "Wenn du denkst, etwas ruiniert dein Leben, und in Wirklichkeit rettet es es", fasst sie ihre Sicht heute zusammen. Aus der frustrierten Tänzerin von damals wurde innerhalb weniger Jahre ein globaler Superstar, der seine Kreativität inzwischen vor allem im Studio und auf der Bühne auslebt.

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Getty Images Billie Eilish bei der Premiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood

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Imago Billie Eilish und Finneas O'Connell bei den Grammys 2026