Richard Branson genießt Reise statt mit Frau (†) mit Kids

Richard Branson (75) hat sich mit rührenden Urlaubsfotos bei seinen Fans gemeldet. Der britische Unternehmer reiste nach Venedig – eine Reise, die er einst gemeinsam mit seiner Frau Joan unternehmen wollte. Da Joan jedoch verstorben ist, blieb dieser Traum lange unerfüllt. Nun hat Richard laut Daily Mail den lang gehegten Plan doch noch in die Tat umgesetzt, allerdings in anderer Begleitung: Seine Kinder waren an seiner Seite, als er durch die Kanäle der Lagunenstadt schipperte. Der Milliardär teilte Eindrücke der Reise und sprach von einem Urlaub, den er niemals vergessen werde.

In seinen Worten an seine Kinder schwang dabei sichtlich Dankbarkeit mit. Richard bedankte sich öffentlich bei ihnen dafür, dass sie ihn auf diese emotionale Reise begleitet hatten. Der Trip nach Venedig stand offenbar schon lange auf der gemeinsamen Wunschliste des Paares – ein Vorhaben, das durch Joans Tod unvollendet geblieben war, bis die Familie nun gemeinsam den Schritt wagte, den Plan zu verwirklichen, so Daily Mail.

Richard und Joan Branson waren seit 1989 verheiratet und galten als eines der beständigsten Paare der Unternehmerwelt. Joan starb im Juni 2024 nach kurzer Krankheit. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder: Sohn Sam und Tochter Holly. Beide sind selbst bereits Eltern und haben Richard zu einem mehrfachen Großvater gemacht. In der Vergangenheit betonte Richard immer wieder, wie wichtig ihm seine Familie ist und wie viel Rückhalt sie ihm gibt. Dass er die lang ersehnte Venedigreise nun mit seinen Kindern angetreten hat, macht den Ausflug an den Canal Grande zu einem zutiefst persönlichen Moment für die gesamte Familie Branson.

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Christoph Hardt / Future Image / Action Press Unternehmer Richard Branson 2019 in Köln

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Instagram / richardbranson Richard Branson und seine Kinder in Venedig.

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Instagram / richardbranson Richard Branson und seine Frau Joan