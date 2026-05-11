Nach Festnahme: Ex-Prinz Andrews Angreifer wurde angeklagt

Der Mann, der Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66) Anfang Mai auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk bedroht haben soll, ist nun offiziell angeklagt worden. Die Norfolk Police identifizierte den mutmaßlichen Angreifer als den 39-jährigen Alex Jenkinson aus Stowmarket in Suffolk. Wie das Magazin People berichtet, wird ihm in zwei Anklagepunkten vorgeworfen, durch bedrohliche, beleidigende oder verletzende Worte oder Verhaltensweisen jemanden belästigt sowie in Angst und Schrecken versetzt zu haben. Zusätzlich wurde er angeklagt, in polizeilichem Gewahrsam keine Blutprobe abgegeben zu haben. Der Angreifer wurde zunächst wegen des Verdachts auf eine Störung der öffentlichen Ordnung sowie des Besitzes einer gefährlichen Waffe festgenommen und soll am 8. Mai vor dem Norwich Magistrates Court erschienen sein.

Der Vorfall hatte sich laut dem Magazin People am Abend des 6. Mai ereignet. Andrew war gerade mit seinen Hunden unterwegs, als der Angreifer sein Auto verlassen und lautstark schreiend auf ihn zugelaufen sein soll. Begleitet von einem privaten Sicherheitsmann flüchtete Andrew in sein Auto und fuhr schnell davon, während Alex ihm offenbar nachjagen wollte. Nach dem Vorfall wurde Andrew gebeten, gegenüber der Polizei eine Aussage zu machen. Gegenüber The Telegraph äußerte sich eine mit der Situation vertraute Person: "Das zeigt, warum Andrews Sicherheitsvorkehrungen verhältnismäßig und angemessen für eine Person mit einem so hohen Profil sein müssen. Das zeigt doch deutlich, warum seine Sicherheit überprüft werden sollte."

Die Debatte um Andrews Schutz ist nicht neu: Bereits 2022 verlor er seinen staatlich finanzierten Personenschutz, nachdem Queen Elizabeth II. (†96) ihm infolge der Klage von Epstein (†66)-Opfer Virginia Giuffre (†41) seine Militärtitel und Schirmherrschaften entzogen hatte. Auch sein Bruder König Charles (77) soll Andrew zuletzt seinen Personenschutz nicht mehr finanziert haben. Andrew selbst ist ohnehin mit eigenen rechtlichen Problemen konfrontiert: Im Februar dieses Jahres wurde er festgenommen, weil ihm vorgeworfen wird, in seiner früheren Rolle als britischer Handelsbeauftragter vertrauliche Informationen an Jeffrey Epstein weitergegeben zu haben. Andrew bestreitet jegliches Fehlverhalten in diesem Zusammenhang. Seit Oktober 2025 trägt er zudem keinen royalen Titel mehr.

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor bei einer Messe in London

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Getty Images Queen Elizabeth II und Prinz Andrew nach dem Kirchgang in Hillington, Sandringham, 19. Januar 2020

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Imago Virginia Roberts Giuffre, August 2019