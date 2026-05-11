Massiver Hass nach Baby-News: Linda nimmt Julius in Schutz

Julius Tkatschenko und seine Freundin Linda erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – doch was eigentlich ein freudiges Ereignis ist, hat im Netz eine Welle der Kritik ausgelöst. Zahlreiche User sprechen Julius öffentlich die Vaterqualitäten ab und behaupten, Linda werde das Kind alleine großziehen müssen. Hintergrund ist Julius' Vergangenheit aus verschiedenen Realityshows, in denen er mehrfach durch exzessiven Alkoholkonsum und auffällig negatives Verhalten auf sich aufmerksam machte. Nun hat Linda auf Instagram reagiert und ihren Partner mit einem langen Statement in Schutz genommen.

In ihrer Instagram-Story macht Linda deutlich, wie sehr sie die Hasskommentare erschüttern. "Eigentlich wollte ich mich zu den ganzen Hate-Kommentaren gar nicht äußern, weil mir bewusst war, dass nicht jeder uns Glück wünschen wird. Aber ich hätte niemals gedacht, wie grausam manche Menschen sein können", schreibt sie. Besonders betont sie, dass es sich bei den Betroffenen um eine schwangere Frau und ein ungeborenes Kind handele. "Keiner von euch kennt unsere Beziehung. Keiner weiß, was wir privat durchlebt haben, wie sehr wir uns dieses Kind wünschen und wie viel Liebe hinter all dem steckt", so Linda weiter. Sie hebt außerdem hervor, dass beide Familien das Paar von Herzen unterstützen würden. Und auch auf die Zweifel an der Beziehung geht sie direkt ein: "Niemand kann garantieren, dass eine Beziehung für immer hält. Nicht nach ein paar Monaten und auch nicht nach 10 Jahren Ehe."

Vor wenigen Tagen hatten Julius und Linda die frohe Botschaft pünktlich zum Muttertag mit einem emotionalen Instagram-Clip geteilt, in dem der Realitystar den wachsenden Bauch küsst und beide zärtlich darüber streichen. Mit dem Video gewährten sie einen sehr persönlichen Moment, weitere Details behielten sie zunächst für sich. Für das Paar steht nun die Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt im Mittelpunkt, getragen von der Unterstützung beider Familien – ein Punkt, den Linda erneut betonte. Während Linda vielen Zuschauern aus Are You The One? bekannt ist, hat Julius sich durch diverse Realityformate einen Namen gemacht. Im Alltag konzentrieren sich die beiden derzeit auf ihr privates Glück als werdende Eltern und richten den Blick auf das, was vor ihnen liegt: die gemeinsame Zeit mit ihrem Baby.

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Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko mit seiner schwangeren Freundin Linda

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Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko, ehemaliger "Germany Shore"-Teilnehmer

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Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko, "Germany Shore"-Sternchen

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Wie findet ihr Lindas öffentliches Statement gegen die Hate-Kommentare? Genau richtig – sie setzt ein klares Zeichen und schützt ihre Familie. Passt – aber künftig lieber weniger auf Social Media teilen. Ergebnis anzeigen