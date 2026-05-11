Schock: Rapper Fler crasht mit Jetski in Rapkollegen rein

Schockmoment für Fler (44): Der Berliner Rapper filmt sich bei einer rasanten Jetski-Tour, als es plötzlich zum Crash mit einem Rapkollegen kommt. Auf dem Wasser rauscht die Maschine nahezu ungebremst auf den anderen Fahrer zu und prallt in ihn hinein – die Szene landet wenig später in Flers Stories auf Instagram. Der Clip sorgt umgehend für Diskussionen in den Kommentaren. Viele Follower reagieren alarmiert und machen deutlich, wie gefährlich der Zwischenfall an einem offenbar sonnigen Ausflugstag tatsächlich war.

Unter dem Video sammeln sich innerhalb kurzer Zeit mahnende Worte der Community. Ein User schreibt: "Pass auf dich auf, kenne viele Menschen, die aus Fun von heute auf morgen draufgegangen sind, unter anderem auch ich fast vor kurzem sogar noch. God Bless". Andere erinnern den Rapstar an grundlegende Sicherheitsregeln auf dem Wasser: "Immer Schulterblick machen" oder "das hätte wirklich anders ausgehen können. Passt auf euch auf." Zwischen den kritischen Stimmen melden sich aber auch Fans, die nach dem ersten Schreck erleichtert sind, dass niemand verletzt wurde. Einer von ihnen kommentiert: "Nachdem alle heil sind, kann man drüber lachen" – für viele bleibt trotzdem der Beigeschmack, wie knapp die Situation hätte ausgehen können.

Fler sorgt mit seinem Verhalten und seinen Auftritten immer wieder für Gesprächsstoff – ob auf Social Media, in Interviews oder durch Auseinandersetzungen mit Kolleginnen und Kollegen aus der Rapszene. In der Vergangenheit legte sich der Musiker bereits öffentlich mit einer Rapperin an, die sich klar gegen Gewalt und Übergriffe stellte und in einer Dankesrede deutliche Worte an Männer richtete. Der Unternehmer aus Berlin teilt private Einblicke und kontroverse Aussagen regelmäßig mit seiner Community und provoziert damit oft hitzige Reaktionen. Dass seine Fans nun so deutlich zu mehr Vorsicht aufrufen, zeigt, wie aufmerksam viele seine Aktionen verfolgen und wie sehr sie sich wünschen, dass solche Adrenalinkicks nicht in einer Tragödie enden.

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