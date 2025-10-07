Eric Philippi sagt seine Auftritte nun krankheitsbedingt ab

Eric Philippi hat auf Instagram eine traurige Nachricht verkündet: Der Schlagersänger muss krankheitsbedingt mehrere Auftritte absagen – darunter auch seinen geplanten Auftritt im ZDF-Fernsehgarten. In einer emotionalen Botschaft an seine Fans schrieb der Musiker: "Ihr Lieben, es bricht mir das Herz ... aber leider hat es mich erwischt." Trotz großer Vorfreude und aller Bemühungen sei es ihm nicht möglich, die geplanten Shows zu spielen. Welche Krankheit ihn derzeit ausbremst, verriet Eric nicht. Seine Fans zeigen Verständnis und schicken zahlreiche Genesungswünsche.

Schon Anfang des Jahres hatte der Sänger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die ihn zu einer längeren Auszeit zwangen. Offen schilderte Eric damals, dass ihn psychosomatische Beschwerden und Panikattacken monatelang belastet hätten: "Ich konnte nicht mehr am normalen Leben teilnehmen", sagte er der Bild-Zeitung. Daraufhin suchte der 28-Jährige Hilfe in einer Privatklinik – ein Schritt, den er im Nachhinein als lebensverändernd bezeichnete. Der Druck und die Schnelllebigkeit des Showbusiness hatten bei ihm deutliche Spuren hinterlassen, doch durch die Behandlung konnte er neue Kraft schöpfen.

Während dieser herausfordernden Zeit wich ihm eine Person nie von der Seite: seine langjährige Partnerin Michelle (53). Trotz eines Altersunterschieds von 25 Jahren stehen die beiden eng zusammen und meistern gemeinsam Höhen und Tiefen. Zwar mussten sie sich in der Vergangenheit immer wieder Kritik wegen ihrer Beziehung anhören, doch davon lassen sie sich nicht beirren. Eric betont immer wieder, wie wertvoll Michelles Unterstützung für ihn ist. Auch jetzt, während seiner krankheitsbedingten Zwangspause, dürfte sie ihm eine unverzichtbare Stütze sein. Die Fans des Musikers hoffen, dass er sich bald erholt und gestärkt auf die Bühne zurückkehrt.

Getty Images Eric Philippi, Musiker

Getty Images Eric Philippi bei der "Die grosse Schlagerstrandparty 2022"

