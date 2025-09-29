Barbara Schöneberger sorgt für "Fernsehgarten"-Überraschung

Ein turbulentes Finale des ZDF-Fernsehgarten-Jahres erlebte Andrea Kiewel (60) am Sonntag, als sie in der letzten regulären Sendung der Saison vor laufenden Kameras hereingelegt wurde. Unter dem Motto "Oktoberfest" moderierte die beliebte TV-Persönlichkeit eine fröhliche Show, in der es statt Punkten Lebkuchenherzen für die Teilnehmer gab. Doch statt liebevoller Sprüche zierten die Herzen Botschaften wie "Lieber Pflaume als Kiewel" oder "Kiwi: Kartoffel im Pelzmantel". Überrascht von der Boshaftigkeit wandte sich die Moderatorin ans Publikum und fragte verwirrt: "Das ist mein Spitzname? Das heißt, ich sehe aus wie eine fette Kartoffel im Pelzmantel?"

Doch dann die Auflösung: Die kleinen Seitenhiebe auf den Lebkuchenherzen waren nur Teil einer Überraschungsaktion – die sich keine Geringere als Barbara Schöneberger (51) für ihre Kollegin überlegt hatte. "Wir wollten es uns nicht nehmen lassen, dich am Ende der Saison einmal hereinzulegen. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß? Die Herzen kamen natürlich von mir. Ich habe die ganze Zeit […] im Büdchen gesessen und habe die Herzen manipuliert. Nur ich bin schuld!", weihte Barbara Andrea ein und ergänzte noch stolz: "Weil wir wissen, dass du das verstehst und dass du so lustig bist. […] Ich wollte schon immer mal in den ‚Fernsehgarten‘ und anders habe ich es nie hierher geschafft."

Barbaras Spaß war beim gestrigen "ZDF-Fernsehgarten" aber nicht die einzige Überraschung für Andrea: Neben der "Die Waffeln einer Frau"-Podcasterin war unter anderem auch Schlagerstar Stefan Mross (49) zu Gast – und dieser drückte Kiwi im Laufe der Sendung einen Kuss auf den Mund, ganz aus dem Nichts. "Wir lieben uns!", verkündeten die zwei daraufhin nur mit einem Augenzwinkern und setzten das Programm in gewohnter Leichtigkeit fort.

IMAGO / BOBO Barbara Schöneberger im "ZDF-Fernsehgarten", September 2025

IMAGO / pictureteam Andrea Kiewel, Moderatorin

IMAGO / pictureteam Sänger Stefan Mross und Moderatorin Andrea Kiewel, "ZDF-Fernsehgarten", September 2025

