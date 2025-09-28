Quoten-Debakel: Andrea Kiewels Fernsehgarten stürzt ab

Andrea Kiewel (60) musste am Sonntag einen herben Rückschlag hinnehmen, als ihre Sendung ZDF-Fernsehgarten ein Saisontief erreichte. Die unterhaltsame Live-Show, die sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreut, verzeichnete laut Mediendienst DWDL diesmal nur 1,21 Millionen Zuschauer und einen schwachen Marktanteil von 11,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Besonders drastisch wirkte sich der Rückgang in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen aus, wo lediglich 3,3 Prozent Marktanteil erzielt wurden – der schlechteste Wert der aktuellen Staffel. Grund dafür dürfte vor allem die starke Konkurrenz durch die Leichtathletik-Weltmeisterschaft sein, die in der ARD ausgestrahlt wurde.

Die Sportübertragung aus Tokio hatte am Sonntagmittag durchschnittlich 2,55 Millionen Menschen vor die Bildschirme gelockt und erreichte einen beeindruckenden Marktanteil von 24,3 Prozent. Auch bei den jüngeren Zuschauern konnte das Programm mit einem Anteil von 18,3 Prozent überzeugen. Für Fans des sportlichen Großereignisses war das Finale der Weltmeisterschaft ein Pflichttermin, der sich mit dem üblichen Sendeplatz des "ZDF-Fernsehgarten" überschnitt. Kein Wunder, dass dies den Quoten der ZDF-Sendung schadete, die sich sonst als Quotengarantie im Sonntagsprogramm bewährt hat.

Interessanterweise hatte das ZDF kürzlich selbst zugunsten der Leichtathletik-WM auf eine Ausstrahlung des "Fernsehgartens" verzichtet und stattdessen sportliche Highlights gezeigt. Diesmal jedoch schickte das ZDF ihren Quotengaranten Andrea, die die Show inzwischen seit über 20 Jahren moderiert, wieder ins Rennen, musste sich aber trotz des sonst treuen Publikums geschlagen geben. Zum Vergleich: Mitte Juli etwa erreichte der "ZDF-Fernsehgarten" einen Staffelbestwert mit durchschnittlich 1,92 Millionen Zuschauern und 21,6 Prozent Marktanteil.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Kiewel, Juli 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Andrea Kiewel, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Imago Andrea Kiewel beim ZDF-Fernsehgarten im August 2025