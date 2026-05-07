Geschwister und Cousins? Jaafar Jacksons Familiengeflecht

In der Jackson-Familie sind die Familienstrukturen alles andere als gewöhnlich – und Jaafar Jackson (29) ist dafür das beste Beispiel. Der Sohn von Jermaine Jackson (71), der gerade als sein Onkel Michael Jackson (†50) im Biopic "Michael" auf der Kinoleinwand zu sehen ist, hat elf Geschwister. Zwei von ihnen sind gleichzeitig auch seine Cousins. Möglich macht das eine besondere Familiengeschichte: Jaafars Mutter Alejandra Oaziaza war zunächst mit Randy Jackson (69) liiert, dem jüngsten Bruder von Jermaine – und bekam mit ihm zwei gemeinsame Kinder. Später heiratete sie heimlich den älteren Bruder Jermaine, mit dem sie dann Jaafar und Jermajesty bekam.

Alejandra und Randy lernten sich 1986 kennen und waren mehrere Jahre ein Paar, heirateten jedoch nie. Gemeinsam haben sie die Tochter Genevieve Katherine Jackson und den Sohn Steven Randall Jackson. Gegenüber Journalist Stacy Brown erklärte Alejandra laut der New York Post, dass Randy sie nicht so behandelt habe, als wäre sie "die Auserwählte". Jermaine hingegen habe sie als "anders" und "familienorientierter" erlebt. 1995 heirateten die beiden stillschweigend, Jaafar kam im Juli 1996 zur Welt, Jermajesty folgte im Oktober 2000. Die Ehe dauerte mehr als acht Jahre, ehe sie 2004 geschieden wurden. Genevieve und Randall bezeichnen Jaafar auf ihren Social-Media-Konten ganz selbstverständlich als ihren Bruder. Zur Premiere von "Michael" in Los Angeles schrieb Genevieve auf Instagram: "Premiere-Nacht für Michael… ich sehe meinen Bruder Jaafar, wie er unserem Onkel auf so kraftvolle Weise huldigt. Ich bin so unglaublich stolz." Auch Randall schwärmte von einem "unvergesslichen Abend" und nannte das Ereignis "pure Magie."

Aufgewachsen sind Jaafar, seine Geschwister und Cousins gemeinsam auf dem Jackson-Familienanwesen in Encino, Kalifornien, das als Hayvenhurst bekannt ist. Auch Michaels Sohn Prince Jackson (29) verbrachte dort seine Kindheit und erinnerte sich im April 2026 gegenüber ABC News an die gemeinsame Zeit: "Mit Jaafar aufzuwachsen, wie wir es in Hayvenhurst getan haben – als Geschwister, als Cousins, beim Drehen von Heimvideos – und jetzt stehen wir hier und drehen einen großen Kinofilm über meinen Vater, seinen Onkel, jemanden, den wir beide sehr lieben." Jaafar selbst verriet in einem Gespräch mit seinem "Michael"-Co-Star Miles Teller (39) für das Magazin Interview, dass er "35 bis 40 Cousins" und "neun Brüder und zwei Schwestern" habe.

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Getty Images Jaafar Jackson bei der AFI Tribute-Gala zu Ehren von Eddie Murphy im Dolby Theatre in Los Angeles, 18. April 2026

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Getty Images Randy Jackson, 2017

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Getty Images Jermaine Jackson, Mai 2017