"Thor"-Rolle half Chris Hemsworth bei Panikattacken

Chris Hemsworth (42) hat über die schwierigen Anfänge seiner Karriere gesprochen. Der Schauspieler, der durch die Rolle des Thor weltweit berühmt wurde, enthüllte, dass er damals unter starkem Lampenfieber und Panikattacken litt. Chris war gerade 27 Jahre alt, als er die Rolle des mächtigen Donnergottes ergatterte. Die anspruchsvollen Vorbereitungen halfen ihm jedoch, ein neues Selbstvertrauen zu entwickeln. "Einen Gott zu spielen wurde mein Sicherheitsnetz", erklärte er gegenüber The Guardian.

Im Gespräch erklärte Chris, er habe seinen öffentlichen Auftritt bewusst geformt: "Die Figur, die man in Interviews sieht, und die Darstellung meiner Person in den letzten zwei Jahrzehnten meiner Arbeit in Hollywood – das bin ich – aber es ist auch eine Schöpfung. Es ist das, was ich dachte, was die Leute sehen wollen", sagte er. Den Wendepunkt brachte das extreme Training für Thors Körper: Stunden im Gym, eine tiefere Stimme, eine kraftvolle Körperhaltung – all das ließ ihn irgendwann denken: "Okay, cool, niemand kann mir was." Die Darstellung von Stärke und Souveränität im Film half ihm auch abseits der Leinwand, diese Eigenschaften zu verkörpern.

Thor blieb über die Jahre ein zentraler Bestandteil von Chris' Karriere, da er den Superhelden in insgesamt acht Marvel-Filmen, zuletzt 2022 in "Thor: Love and Thunder", verkörperte. Nun kehrt der Charakter in "Avengers: Doomsday", der am 18. Dezember in die Kinos kommt, zurück. Ein frischer Teaser-Trailer zeigt eine neue Facette des Charakters: Thor, der nun Vater ist, kämpft mit seinen eigenen Zweifeln. In einer Szene betet er zu seinem verstorbenen Vater Odin.

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler, Januar 2026

ActionPress/SIPA PRESS Chris Hemsworth als Thor in "Thor: The Dark Kingdom"

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth, Schauspieler