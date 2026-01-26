Tijan Njie feiert Debüt als Ermittler im Bremer "Tatort"

Er ist der Neue im Norden: Gestern Abend feierte Tijan Njie (34) sein Ermittler-Debüt im Bremer Tatort. In "Wenn man nur einen retten könnte" stieg der frühere Let's Dance-Halbfinalist als Patrice "Prince" Schipper ein und ermittelte an der Seite von Jasna Fritzi Bauer (36), die Kommissarin Liv Moormann spielt. Im Gespräch mit Bild hat der Schauspieler nun über seine Rolle gesprochen und erklärt, warum ihn die Zusage besonders gefreut hat und mit wem er am Set eng zusammengearbeitet hat. Sein Anspruch war: Der Neue soll mehr sein als nur frischer Wind, er will Prince einen eigenen Ton geben, der bleibt.

Den Weg zum "Tatort" beschreibt er als klassisches Casting – mit einer klaren Idee im Kopf: "Ich habe von Anfang an versucht, der Rolle des Prince eine eigene Note zu geben", sagte er im Interview. Besonders wichtig ist ihm Vielfalt jenseits fester Schubladen. "Rollen werden oft noch sehr einseitig gedacht. Mir ist wichtig, dass Figuren ein echtes Spektrum haben und im Drehbuch wahrhaftig existieren – nicht nur als Funktion, sondern als Menschen", erklärt er. Am Set durfte er mitreden: Gemeinsam mit Jasna wurde eine vermeintliche Date-Szene während des Drehs noch einmal umgebaut, weil sich eine andere Lösung stimmiger anfühlte. Und wie geht es mit Prince weiter? Nach Informationen der Zeitung sind weitere Einsätze in Bremen beim NDR bereits im Gespräch. Tijan selbst bleibt gelassen: "Das Projekt war für mich eine sehr spannende und schöne Erfahrung. Jetzt schauen wir mal, was die Zukunft so bringt."

Unvergessen bleibt jedoch auch Tijans Rolle als Robert Pilatus (†32) im Kinohit "Girl You Know It's True". Der Film erzählt die Geschichte von Milli Vanilli und Produzent Frank Farian (†82), der damals von Matthias Schweighöfer (44) gespielt wurde. Nach dem Tod des erfolgreichen Musikmachers vor zwei Jahren fand der 34-Jährige auf Instagram bewegende Worte zum Abschied. "Du hast Milliarden von Menschen eine Zeit geschenkt, an die sie sich für immer erinnern werden", schrieb der Schauspieler auf seinem Account. Sein Beileid richtete er an die Hinterbliebenen: "Mein Beileid an die Familie von Frank Farian. Ruhe in Musik."

Radio Bremen / Magdalena Stengel Tijan Njie im Bremer "Tatort", Januar 2026

Radio Bremen / Magdalena Stengel Tijan Njie und Jasna Fritzi Bauer in "Wenn man nur einen retten könnte"

Getty Images Elan Ben Ali, Matthias Schweighöfer und Tijan Njie auf der "Girl You Know It's True"-Premiere

