Nach Triggs Tod: Emilie Kiser feiert Geburtstag von Teddy

Emilie Kiser durchlebt gerade eine Zeit voller widersprüchlicher Emotionen. Auf TikTok spricht sie darüber, wie sie gemeinsam mit ihrem Mann Brady den ersten Geburtstag ihres Sohnes Teddy feiert – und zugleich den Verlust seines Bruders Trigg betrauert. Der Kleine, der mit vollem Namen Theodore heißt, kam nur knapp zwei Monate vor Triggs Tod zur Welt, der im Alter von drei Jahren bei einem tragischen Badeunfall ums Leben kam. In ihrem Clip beschreibt Emilie das erste Lebensjahr von Teddy als "schrecklich, aber auch so magisch" und macht deutlich, wie eng Freude und Trauer in ihrem Familienalltag inzwischen miteinander verwoben sind.

In dem emotionalen Video erklärt Emilie, dass sie vor Teddys Ehrentag "sehr viele Gefühle" verarbeiten müsse. Teddy sei ihr "rettender Engel seit dem letzten Jahr" und bringe der Familie trotz allem "so, so viel Freude und Glück". Gleichzeitig erinnere er sie "so sehr an Trigg auf so viele Arten". Trotzdem betont die zweifache Mutter, wie wichtig es ihr ist, dass Teddy als ganz eigene Persönlichkeit wahrgenommen wird. "Er ist einfach ein ganz besonderer Junge und ich möchte immer, dass er das weiß, denn er hatte wirklich ein ganz und gar nicht normales erstes Lebensjahr mit allem, was unsere Familie durchgemacht hat", erläutert sie ihre Gefühle.

Besonders rund um Feiertage und besondere Anlässe spürt Emilie ihre Trauer intensiv. In der vergangenen Weihnachtssaison blickte sie auf ein "seelenzerstörendes Jahr" zurück und schrieb auf Instagram, wie schwer sich die Winterzeit für sie anfühle: "Diese Feiertage haben sich wortwörtlich wie ein Nebel angefühlt. Jeder einzelne Tag ist schwer, lang und als würde ich nur so hindurchschweben – und nicht im guten Sinne", schrieb sie dort. Trotz aller Schwere versucht Emilie, Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen und ihre Gefühle zuzulassen – auch an Teddys erstem Geburtstag, der für die Familie sowohl ein Tag der Freude als auch ein schmerzhafter Tag der Erinnerung an Trigg ist.

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser macht ein Selfie im Januar 2025

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Mann Brady und ihren Söhnen Teddy und Trigg, April 2025

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg im Juli 2024

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