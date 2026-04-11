Ihr Sohn ist ertrunken: Emilie Kiser vergibt ihrem Ehemann

Nach dem Tod ihres dreijährigen Sohnes Trigg spricht Influencerin Emilie Kiser auf TikTok offen über ihre Ehe und den Umgang mit dem Verlust. In einem Kommentar unter einem ihrer Videos antwortete sie auf die Frage einer Followerin, wie sie den Tod ihres Sohnes in ihrer Beziehung verarbeitet und ihrem Ehemann Brady vergeben habe. "Du heilst nicht vom Verlust, du lernst, mit dem Schmerz zu leben", schrieb Emilie. Sie betonte außerdem, dass sie durch viel und regelmäßige Therapie zu der Überzeugung gelangt sei, dass "jeder Liebe, Empathie und Vergebung verdient." Trigg war im Mai 2025 bewusstlos im Hinterhof-Pool ihres Hauses in Arizona aufgefunden worden und sechs Tage später im Krankenhaus verstorben.

Brady war zum Zeitpunkt des Unglücks der einzige Elternteil zu Hause, Emilie war nicht anwesend. Laut Behörden soll er sich einer Sportwette und einem NBA-Playoff-Spiel gewidmet haben, während Trigg unbeaufsichtigt war. Die Polizei stellte fest, dass das Kind über neun Minuten allein draußen gewesen sei. Obwohl zeitweise eine Anklage wegen Kindesmisshandlung im Raum stand, entschied die zuständige Staatsanwaltschaft letztlich, Brady nicht anzuklagen, da "keine Verurteilungswahrscheinlichkeit" bestehe. Auf die Frage, ob ihre Familie Brady Vorwürfe mache, antwortete Emilie: "Meine ganze Familie liebt ihn so, so sehr. Wenn überhaupt, dann ist ihre bedingungslose Liebe zu ihm und Trigg etwas, das uns sehr geholfen hat, als Familie zusammenzuwachsen." Eine Quelle berichtete dem Magazin Us Weekly zudem, dass das Paar "seit mehreren Monaten behutsam an seiner Beziehung arbeite".

Bereits am Neujahrstag hatte Emilie in einem emotionalen TikTok-Video auf das Jahr 2025 zurückgeblickt und angekündigt, ihren weiteren Weg öffentlich teilen zu wollen. Seitdem spricht sie regelmäßig über ihre Trauerarbeit – zuletzt auch über das vergangene Weihnachtsfest, das sie als "schrecklich" beschrieb. Die Influencerin hatte sich nach Triggs Tod für rund drei Monate aus den sozialen Medien zurückgezogen. Sie und Brady sind außerdem Eltern des gemeinsamen Sohnes Teddy, der inzwischen etwa ein Jahr alt ist. Zuletzt meldete sich Emilie auch mit einem eindringlichen Appell an andere Eltern zum Thema Poolsicherheit. "Es ist für jeden, der je seine Geschichte gehört hat, offensichtlich, dass es hätte verhindert werden können", schrieb sie und rief dazu auf, Kinder im Umgang mit Wasser stets zu beaufsichtigen und Sicherheitszäune zu installieren.

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Mann Brady und ihrem Sohn Trigg, Januar 2025

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Mann Brady, März 2026

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg im Juli 2024

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