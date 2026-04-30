Samira Cilingir stellt klar: Tief liegt nicht an Ex Yasin

Realitystar Samira Cilingir meldet sich nun mit deutlichen Worten bei ihren Followern und spricht offen über ein emotionales Tief, das sie seit Wochen begleitet. Viele Beobachter vermuteten, ihr Zustand stehe in Zusammenhang mit ihrem Ex Yasin Cilingir (35). Diesen Eindruck weist die Influencerin nun jedoch entschieden zurück. In ihrer Instagram-Story erklärt Samira: "Mir geht es seit Wochen immer wieder nicht gut und das hat nichts mit Yasin zu tun. Lasst uns diese Spekulationen bitte einfach sein lassen." Stattdessen macht sie deutlich, dass ein privates Ereignis sie immer wieder einholt und sie deshalb zuletzt für mehrere Tage komplett offline gewesen sei.

Zudem spricht Samira darüber, wie sehr sie die Reaktionen in den sozialen Medien belasten. "Ein Teil der Nachrichten, die mich erreichen, ist wirklich unter der Gürtellinie", schreibt sie in der Instagram-Story. "Mir war es nur wichtig, euch auch mal zu zeigen, dass hier auf Instagram nicht alles perfekt ist und dass es auch Tage gibt, an denen es mir nicht gut geht." Abschließend richtet sie einen direkten Appell an ihre Community: "Bitte fangt an, respektvoll zu sein und nicht zu urteilen, wenn ihr gar nicht wisst, was wirklich los ist."

Erst kurz zuvor hatte sich Samira unter Tränen und sichtlich angeschlagen in ihrer Story gezeigt und ihren Fans von ihrem "Down-Tag" berichtet. Dabei verriet sie, dass sie sich zwar mit etwas Sport abzulenken versuchte, die kommende Zeit für sie jedoch weiterhin herausfordernd bleiben könnte. Konkrete Gründe für ihre schwierige Phase nannte die Realitybekanntheit allerdings nicht, wodurch die Spekulationen um ihren Ex weiter Fahrt aufnahmen. Nun schreibt Samira abschließend: "Das Leben ist zu kurz. Schaut mehr auf das, was schön ist."

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Instagram / samira.bne/ Samira Cilingir, TV-Bekanntheit

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RTL / Africa Vumazonke Yasin Cilingir und Samira Cilingir, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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Instagram / samira.bne Samira Cilingir, 2025