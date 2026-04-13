Datet Samira Cilingir nach ihrer Trennung von Yasin wieder?

Nach der öffentlich bekanntgegebenen Trennung von ihrem Mann Yasin Cilingir (35) fragen sich viele Fans: Ist Samira Cilingir bereits wieder auf der Suche nach einem neuen Partner? Die Influencerin und Realitystar hat sich dieser Frage jetzt in einer Fragerunde auf Instagram gestellt und dabei klare Worte gefunden. Ihre Antwort dürfte so manche Fans überraschen, die gehofft hatten, schon bald von einem neuen Mann in Samiras Leben zu hören.

Datet sie also wieder? Klares Nein. Samira ließ ihre Follower wissen, dass sie gerade etwas ganz anderes genießt: die Stille. "Nein. Ich sage euch ehrlich, ich bin wirklich froh, wenn ich einfach mal Ruhe habe, das Handy weglege, abends entspannt auf meiner Couch liege, ohne Kopfschmerzen und mir eine Serie oder einen Film anschaue. Einfach diese Ruhe", erklärte sie auf Instagram. Von Dates oder romantischen Abenteuern also keine Spur – stattdessen Sofa, Serien und Erholung.

Samira und Yasin hatten ihr Ehe-Aus im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Die beiden wurden durch ihre gemeinsamen Auftritte in der Realityshow-Welt bekannt und teilten lange ihr Leben mit ihren Fans in den sozialen Medien. Yasin und Samira galten für viele ihrer Follower als ein eingespieltes Paar. Nach dem Beziehungsende stand die Influencerin nun vermehrt im Fokus der Öffentlichkeit – und beweist mit ihrer offenen und ehrlichen Art in der Fragerunde, dass sie bereit ist, auch in schwierigen Zeiten authentisch mit ihrer Community zu kommunizieren.

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Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Influencerin

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Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Dezember 2025

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Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, TV-Bekanntheiten