Nach Trennung: So feiert Justine Dippl dieses Weihnachten

Für Justine Dippl stehen besondere Feiertage bevor, denn es ist ihr erstes Weihnachten nach der Trennung von ihrem Mann Arben Zekic. Die Social-Media-Persönlichkeit plant das Fest besinnlich und ohne viel Trubel, wie sie im Interview mit Promiflash verriet. "Wir feiern ganz klassisch zu Hause alleine unterm Tannenbaum", erklärte sie. Die Entscheidung für ruhige Feiertage fällt kurz vor Heiligabend und zielt auf Gemütlichkeit, vertraute Rituale und viel Zeit miteinander ab. Für Fans, die sich fragen, wie es nach dem Liebes-Aus weitergeht, liefert die Influencerin damit eine klare Antwort: besinnlich, privat und ohne großes Programm.

Praktisch ist sie obendrein: Die Geschenke liegen bereits bereit. "Die Geschenke sind schon alle besorgt", verriet Justine gegenüber Promiflash. Damit sei der organisatorische Teil erledigt, der Rest solle sich gut anfühlen und unkompliziert sein. "Wir machen es gemütlich, essen etwas Leckeres und feiern einfach ganz traditionell", erklärte sie weiter im Gespräch. Auf große Familientreffen, Reisen oder Ausflüge verzichtet die Reality-Persönlichkeit in diesem Jahr bewusst. Stattdessen steht Zuhause an erster Stelle – Kerzenschein, gutes Essen, Zeit am Baum.

Nach der Trennung, die in der Öffentlichkeit nicht unbemerkt geblieben ist, fokussiert sich Justine offenbar weiterhin darauf, ihren Alltag neu zu ordnen und sich auch auf familiäre Aspekte zu konzentrieren. Ihr Ex-Mann Arben ist mittlerweile in einer neuen Beziehung. Vor rund sechs Monaten hatte Justine bereits auf Instagram Stellung zu den Gerüchten um eine neue Liebe von Arben genommen. Damals wandte sich die Influencerin direkt an ihre Fans und sagte: "Ihr Lieben, ihr braucht mir nicht alle schicken, dass er in einer neuen Beziehung ist. Es ist okay für mich." Sie zeigte sich gelassen und erklärte, dass sie und Arben nicht mehr zusammen seien und jeder nun seinen eigenen Weg gehe.

Anzeige Anzeige

Imago Justine Dippl bei Katys X-mas Wonderland von Kate Merlan 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / justine_dippl Arben Zekic und Justine Dippl, 2023