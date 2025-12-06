Kritik trotz Abnahme: So geht Justine Dippl mit Hate um

Justine Dippl sorgt derzeit mit ihrem neuen Aussehen für Aufsehen. Rund fünfzehn Kilogramm hat der Social-Media-Star verloren, was ihr viel Anerkennung, aber auch kritische Stimmen eingebracht hat. Besonders in den sozialen Medien muss sich Justine nun vieler Vorwürfe stellen: Einige Nutzer werfen ihr vor, ihre Bilder zu bearbeiten, und bezweifeln ihre Abnehmgeschichte. Doch Justine gibt sich gelassen. "Ich schüttel’ das absolut ab", erklärt sie im Promiflash-Interview und betont, dass sie sich von anonymen Fake-Profilen und deren Kommentaren nicht aus der Ruhe bringen lasse.

Die Abnahme und die damit einhergehende Transformation waren für Justine ein langer Prozess, bei dem sie offensichtlich nicht nur körperlich, sondern auch mental an Stärke gewonnen hat. Sie sieht es als Zeichen dafür, dass ihre Kritiker mit anderen Problemen zu kämpfen haben: "Die Leute, die das für nötig halten (...), die müssen ja ein ärmeres Leben haben oder mehr Probleme als ich", so Justine. Dennoch gibt es Themen, die ihr nahegehen – insbesondere, wenn die fiesen Kommentare ihre Rolle als Mutter oder ihr Kind betreffen. Hier, so sagt Justine, werde die Kritik besonders verletzend.

Bereits in der Vergangenheit musste sich Justine gegen negative Kommentare behaupten. Besonders bei größeren Veränderungen wie ihrem aktuellen Abnehmerfolg scheint sie immer wieder ins Visier der Kritiker zu geraten. Dass sich Justine trotz der Herausforderungen öffentlich und offen zeigt, deutet darauf hin, dass sie sich mittlerweile ein dickes Fell zugelegt hat. Mit selbstbewussten Instagram-Posts und ihrer charmanten Art gelingt es ihr regelmäßig, ihre vielen Fans zu motivieren und ihnen ein positives Vorbild für mehr Selbstliebe und Körperbewusstsein zu sein.

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, Realitystar

Instagram / justine_dippl Collage: Justine Dippl zu Beginn ihrer Abnehmreise im Mai 2025, währendessen und im Oktober 2025

Imago Justine Dippl bei Katys X-mas Wonderland von Kate Merlan 2025