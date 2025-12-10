Nach Trennung: So soll der Traummann von Justine Dippl sein

Justine Dippl ist wieder bereit für die Liebe! Nachdem die Social-Media-Persönlichkeit Anfang des Jahres die Trennung von ihrem Ex-Mann Arben Zekic bekannt gegeben hatte, öffnet sie sich nun für eine neue Partnerschaft. In einem Interview mit Promiflash verrät die Mama eines Kindes, welche Eigenschaften ihr nächster Partner mitbringen sollte. "Er soll loyal sein", betonte sie und stellte klar, dass weder Aussehen noch finanzielle Mittel für sie eine Bedeutung hätten. "Ich suche jemanden, der meine Kinder und mich so nimmt, wie wir sind, und der am besten bleibt", beschreibt sie ihren Traummann voller Hoffnung.

Seit der Trennung scheinen einige Monate der Selbstfindung hinter Justine zu liegen, und sie scheint diese Zeit genutzt zu haben, um Klarheit über ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erlangen. Die loyalen Werte, die sie bei einem zukünftigen Partner sucht, spiegeln ihren Wunsch nach einer festen und vertrauensvollen Basis wider. Für die Influencerin steht ihre Familie im Mittelpunkt, und sie macht keinen Hehl daraus, dass ein potenzieller neuer Partner nicht nur sie, sondern auch ihre Mutterrolle inklusive Kind annehmen muss.

Die Trennung von Arben hatte Justine zu Beginn des Jahres hart getroffen, wie sie damals in den sozialen Medien zeigte. Ihre Beziehung schien lange Zeit tief verwurzelt zu sein, und sie hatte geglaubt, alle Höhen und Tiefen bewältigen zu können. Doch die unerwartete Wendung führte zur endgültigen Trennung. Nun schaut sie optimistisch nach vorne und scheint trotz der schweren Vergangenheit bereit, ein neues Kapitel aufzuschlagen – diesmal mit jemandem an ihrer Seite, der ihr Vertrauen und ihre Familie vollkommen akzeptiert.

Imago Justine Dippl, Dezember 2025

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic im September 2022

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, Realitystar