Sharon Osbourne verteidigt Tochter Kelly gegen Mobber

Sharon Osbourne (73) hat sich vor Kurzem öffentlich hinter ihre Tochter Kelly Osbourne (41) gestellt, nachdem diese in den vergangenen Monaten immer wieder wegen ihres sehr dünnen Aussehens angegriffen wurde. Bei Elton Johns (78) Oscar-Party sprach die 73-Jährige mit BANG Premier über die Hasskommentare, die ihre Tochter in den sozialen Medien ertragen musste. Als sie gefragt wurde, ob sie stolz auf Kelly sei, dass diese sich gegen die Mobber zur Wehr setze, antwortete Sharon deutlich: "Sicher. Hören Sie, Menschen, die austeilen, müssen auch einstecken." Die Online-Angriffe hatten zugenommen, nachdem Kelly nach dem Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne (†76) im vergangenen Juli bei mehreren öffentlichen Auftritten erschienen war.

Besonders heftig wurde die 41-Jährige kritisiert, als sie und ihre Mutter Sharon gemeinsam zu den Brit Awards kamen, wo Kelly stellvertretend für ihren verstorbenen Vater einen posthumen Ehrenpreis für sein Lebenswerk entgegennahm. Während Kelly in dieser schweren Zeit öffentlich um Ozzy trauerte, der nur zwei Wochen nach seinem Abschiedskonzert mit Black Sabbath gestorben war, musste sie sich mit verletzenden Kommentaren über ihren Körper auseinandersetzen. Nach den Brit Awards meldete sie sich schließlich selbst zu Wort und verteidigte sich gegen die Anfeindungen. "Es gibt eine besondere Art von Grausamkeit darin, jemandem zu schaden, der offensichtlich gerade etwas durchmacht", erklärte Kelly. Sie fügte hinzu: "Ich durchlebe gerade die schwerste Zeit meines Lebens. Ich sollte mich nicht einmal verteidigen müssen. Aber ich werde nicht hier sitzen und zulassen, dass ich auf diese Weise entmenschlicht werde."

Unterstützung erhielt Kelly auch von Mia Tyler, der Tochter von Sänger Steven Tyler (77), die eine eindringliche Botschaft veröffentlichte, welche die Schauspielerin anschließend in ihren sozialen Medien teilte. "Öffentliche Trauer ist nicht öffentliches Eigentum. Trauer kann einen Menschen verändern. Das macht seinen Körper nicht zu einem Thema für Debatten", schrieb Mia. Sie betonte: "Bevor Sie über den Körper von jemandem kommentieren, bedenken Sie die Möglichkeit, dass diese Person etwas trägt, das schwerer ist als Ihre Meinung. Es erfordert echte Stärke, im Rampenlicht zu stehen, Auszeichnungen für den verstorbenen, ikonischen Vater anzunehmen und sich vor der Welt zusammenzuhalten." Die Freundin appellierte weiter an die Nutzer: "Wenn Sie die Art von Energie haben, um zu kommentieren, haben Sie die Energie, um freundlich zu sein. Wählen Sie entsprechend."

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Getty Images Kelly Osbourne und Sharon Osbourne bei den Brit Awards 2026

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Getty Images Kelly Osbourne bei den Brit Awards 2026 in Manchester

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Getty Images Ozzy Osbourne und Kelly Osbourne in L.A. im Januar 2025