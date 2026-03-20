Geheimes Anwesen: So lebt Elton John in Old Windsor

Seit über vier Jahrzehnten genießt Elton John (78) die Abgeschiedenheit seines luxuriösen Landsitzes Woodside im beschaulichen Old Windsor – nur einen Steinwurf vom Schloss Windsor entfernt. Das prachtvolle Anwesen in der Nähe des königlichen Parks "Windsor Great Park" gilt seit den 1970er-Jahren als sein Lebensmittelpunkt in Großbritannien. Wie das Magazin Mirror berichtet, soll Elton das Haus damals für umgerechnet knapp 460.000 Euro gekauft haben – heute wird der Wert des Anwesens auf etwa 4,9 Millionen Euro geschätzt. Auf mehr als 30 Hektar verteilen sich gepflegte Rasenflächen, weitläufige Gärten und eigene Tennisplätze. Die lange Auffahrt zum Herrenhaus ist von Bäumen gesäumt – doch wie es hinter den Türen der Villa aussieht, bleibt streng geheim.

Gegenüber dem bekannten Architekturmagazin Architectural Digest erklärte Elton schon vor Jahren, wie sehr sich seine Sicht auf sein Zuhause nach seiner Entziehungskur verändert hat: "Als ich aus der Klinik kam, habe ich gemerkt, dass das Leben so viel schöner ist, als es mein Haus damals widerspiegelte." Er habe sich ein traditionelles Landhaus gewünscht – und seine Designer hätten ihm diesen Traum in Woodside erfüllt. Der Musiker beschrieb die Villa liebevoll als "geschmackvoll übertrieben" und nannte Woodside "den Dreh- und Angelpunkt" seines Lebens. Seitdem sei bei ihm immer irgendein Einrichtungsprojekt im Gange, verriet er weiter: "Wenn ich kein Musiker wäre, wäre ich wohl Dekorateur geworden." Während das Innere des Hauses weiterhin ein wohlgehütetes Geheimnis bleibt, geben Aufnahmen aus der Luft und Berichte über die Grundstücksgröße einen Eindruck von dem Luxus, den Elton sich im ruhigen Old Windsor geschaffen hat, wo im Durchschnitt Häuser deutlich unterhalb seiner Villa gehandelt werden.

Privat setzt Elton auf Familienzeit zwischen seinen Wohnsitzen in Großbritannien und Los Angeles, wie in einem kürzlich geführten Gespräch mit Variety bekannt wurde. Er lebt mit seinem Ehemann David Furnish (63) und den beiden Söhnen Zachary (15) und Elijah (13) zusammen. Der 78-jährige Musikstar gab jedoch im vergangenen Jahr bekannt, dass er eine "schwierige" Zeit durchgemacht habe, seit er im Sommer 2024 das Sehvermögen auf seinem rechten Auge verloren habe. Sein Mann David beschrieb das im Gespräch mit Variety so: "Ihm geht es großartig. Er kämpft weiter. Er ist beschäftigt und macht weiter. Er ist glücklich, als Familie mit unseren Söhnen zu Hause zu sein." Und weiter: "Wir lieben das Elternsein, wir lieben unsere Familie, und wir lieben es, zusammen zu sein, und das ist alles für uns." Der Künstler bleibt dennoch aktiv zu Hause: Er produziert seine Radioshow "Rocket Hour" auf Apple Music weiter und engagiert sich in der Elton John AIDS Stiftung. Für September 2026 ist zudem ein großer Auftritt beim Festival "Rock in Rio" angekündigt.

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Getty Images Elton John bei seinem "Never Too Late"-Debüt in Europa beim London Film Festival 2024

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Getty Images Elton John und David Furnish, Paris Fashion Week 2024

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Getty Images Elton John, seine Söhne Zachary und Elijah und sein Mann David Furnish, März 2025