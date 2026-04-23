Dann startet "Bauer sucht Frau International"-Staffel acht

Für alle Fans von Fernweh und Liebesgeschichten gibt es gute Neuigkeiten: Inka Bause (57) ist bald wieder auf Reisen und begleitet einsame Landwirte aus aller Welt auf der Suche nach der großen Liebe. Ab dem 18. Mai zeigt RTL die achte Staffel von Bauer sucht Frau International – immer montags und dienstags abwechselnd, jeweils um 20:15 Uhr. Das Finale ist für den 8. Juni geplant. Wer nicht so lange warten möchte, kann die erste Folge bereits ab dem 11. Mai auf RTL+ streamen, denn der Streamingdienst stellt die Episoden jeweils eine Woche vor der TV-Premiere bereit.

Acht Singles öffnen in der neuen Staffel ihre Höfe und ihr Herz für potenzielle Partner. In Schweden sind gleich zwei Männer auf Partnersuche: Hobbybauer Florian lebt in Lappland und träumt von einem ruhigen Leben zu zweit, während der gebürtige Ire Turner auf Öland eine Frau für seinen Selbstversorgerhof und seine Leidenschaft für Rock'n'Roll sucht. Aus Tirol und Südtirol sind Franz und Andreas dabei, beide Landwirte mit traditionellen Betrieben. Besonders abenteuerlich wird es bei Mathias, der als Selbstversorger im Regenwald von Costa Rica lebt, und bei Annette, die in Nova Scotia, Kanada, eine schlichte Farm bewirtschaftet. In Dänemark sucht Esel- und Hundezüchterin Nadine nach sieben Jahren als Single eine Schulter zum Anlehnen. Und in Frankreich hofft der gebürtige Österreicher Jakob auf eine sportliche Frau, mit der er eine Familie gründen kann.

Moderatorin Inka ist bereits seit vielen Jahren das Gesicht der Bauer sucht Frau-Welt. Neben dem internationalen Ableger moderiert sie auch das deutsche Original, das ebenfalls auf RTL läuft. Privat ist die Sängerin und Fernsehmoderatorin selbst seit 2021 mit Profi-Rennfahrer Philip Greffenius liiert – die beiden lernten sich über gemeinsame Bekannte kennen. Dass man bei "Bauer sucht Frau International" tatsächlich die große Liebe finden kann, beweisen immer wieder Paare aus den vergangenen Staffeln. Besonders romantisch war das Liebes-Update von Marco und Sabine aus Staffel sieben: Vor vier Monaten machten die beiden ihre Verlobung öffentlich.

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RTL "Bauer sucht Frau International"-Cast 2026

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RTL Jakob, "Bauer sucht Frau International" 2026

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RTL Nadine, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin 2026

RTL Florian, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2026

RTL Andreas, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2026

RTL Franz, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2026

RTL Mathias, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2026

RTL Turner, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2026

RTL Annette, "Bauer sucht Frau International" 2026

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