Große Sorge: Prinzessin Astrid wohl erneut im Krankenhaus

Neue Sorge um Prinzessin Astrid von Norwegen (94): Laut dem norwegischen Magazin Se og Hør wurde die 94-jährige Royal am Dienstag per Krankenwagen abgeholt und in das Rikshospitalet in Oslo eingeliefert. Bemerkenswert dabei: Noch am Abend desselben Tages hatte Astrid einen offiziellen Termin wahrgenommen. Um 18 Uhr war sie bei der Feier zum 100-jährigen Jubiläum des Blindern og Vinderen Sanitetsforening zugegen – eine Veranstaltung, der sie als langjährige Schirmherrin besondere Bedeutung beimisst. Eine Reaktion des Königspalastes steht bisher aus.

Astrid ist der Sanitetsforening seit 72 Jahren als hohe Schirmherrin verbunden. Dass sie trotz ihres Alters noch immer offizielle Aufgaben für das Königshaus übernimmt, macht die Nachricht über ihren erneuten Krankenhausaufenthalt umso beunruhigender. Es ist nicht das erste Mal in jüngster Zeit, dass die Prinzessin im Rikshospitalet behandelt wird – bereits Ende März war sie dort stationär aufgenommen worden.

Die ältere Schwester von König Harald hat zuletzt trotz gesundheitlicher Rückschläge bewiesen, wie sehr ihr ihre royalen Verpflichtungen am Herzen liegen. Erst kürzlich nahm sie an der Jubiläumsfeier von Dysleksi Norge im Osloer Rathaus teil, bei der sie von Kronprinz Haakon (52) begleitet wurde. Astrid ist seit Jahrzehnten Schirmherrin der Organisation, die sich für Menschen mit Lese-, Rechtschreib-, Rechen- und Sprachschwierigkeiten einsetzt.

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Getty Images Prinzessin Astrid von Norwegen bei einem Medientermin vor der Enthüllung der Statue von Kronprinzessin Märtha in Washington, 2005

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Getty Images Prinzessin Astrid bei einer Feier in Oslo 2017 anlässlich eines 80. Geburtstagsgeschenks der Norwegischen Wandervereinigung

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Getty Images Astrid von Norwegen, Schwester von König Harald

Glaubt ihr, Astrid sollte vorerst alle offiziellen Termine pausieren? Ja, komplette Auszeit – Gesundheit zuerst! Nein, leichte Termine sind okay, wenn sie sich fit fühlt. Ergebnis anzeigen