Horrorflug und Wissensblamage: Die Geissens in Erfurt

Für die Geissens wurde ein eigentlich entspannt geplanter Flug von Südfrankreich nach Erfurt zum echten Albtraum, wie in "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" auf RTLZWEI zu sehen war. Robert Geiss (62) und seine Töchter Davina Geiss (22) und Shania (21) Geiss sowie Carmen Geiss (61) saßen gemeinsam im Privatjet, als über Deutschland ein heftiges Unwetter aufzog. Starke Turbulenzen und heftige Luftbewegungen versetzten die Familie in Panik – besonders Robert und Davina, die beide unter ausgeprägter Flugangst leiden. "Ich habe es gewusst, wir fliegen voll durch das Gewitter", rief Robert alarmiert. Davina brach vollständig aus und flehte sogar ihre Schwester um Hilfe an: "Papa, ich habe Angst." Ihr dramatisches Urteil über den Flug fiel eindeutig aus: "Das ist der schlimmste Flug meines Lebens."

Während Shania versuchte, die Ruhe zu bewahren, sorgte Carmen mit ihrem Verhalten für ungläubige Blicke. Mitten im Chaos fragte die Unternehmerin: "Wenn wir abstürzen, ist dann eigentlich alles bezahlt?" Außerdem filmte sie einen Regenbogen für Social Media, anstatt die verängstigten Familienmitglieder zu beruhigen. Davina zeigte dafür wenig Verständnis: "Wir stehen unter Todesangst und Mama macht hier einen auf Instagram!" Trotz der dramatischen Szenen landete der Jet schließlich sicher in Erfurt. Doch die Aufregung war damit noch nicht vorbei. Beim anschließenden Empfang im Rathaus wollte Carmen mit extra angeeignetem Wissen über die Stadt punkten – und produzierte einen peinlichen Fauxpas nach dem nächsten. Sie behauptete, Bürgermeister Andreas Horn sei bereits seit 2014 im Amt, obwohl er erst im Juli des Vorjahres – also 2024 – gewählt worden war. Außerdem brachte sie Martin Luther mit Martin Luther King durcheinander und verwechselte Erfurt gleich mehrfach mit anderen Städten wie Erlangen.

Robert kommentierte die Patzer seiner Frau trocken: "Carmen trinkt gerade keinen Alkohol. Das scheint ihr wohl nicht gut zu tun. Vielleicht sollte sie doch ab und zu ein Gläschen Wein trinken." Auch Shania grinste und riet der Mutter: "Mach am besten keine Recherche mehr." Die Geissens sind als Familie bekannt dafür, ihr Leben regelmäßig vor der Kamera zu teilen – und dabei auch nicht immer eine gute Figur zu machen. Zuletzt sorgten Robert und Carmen mit ihrem Auftritt bei einem opulenten Maskenball in Venedig für Aufmerksamkeit, wo Carmen in einem knallroten Paillettenkleid alle Blicke auf sich zog. Die neuesten Eskapaden der Familie sind montags um 20.15 Uhr bei RTLZWEI in "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" zu sehen, außerdem vorab im Stream bei RTL+.

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Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Februar 2026

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© RTLZWEI / Das Kraftbild / Severin Schweiger Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss, "Die Geissens"-Stars

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Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, Mai 2026