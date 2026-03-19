Priscilla Presley eröffnet neue Elvis-Ausstellung in Wien

Priscilla Presley (80) ist zurück in Wien und hat am Donnerstag, dem 12. März, die Ausstellung "Elvis & Priscilla" beim Altwarenmarkt der 48er-Tandler in Wien-Margareten eröffnet. Die 80-Jährige ließ laut oe24 ihre Fangemeinde und die versammelte Presse dabei allerdings knapp zwei Stunden auf sich warten. Der Grund für die Verzögerung war jedoch kein Star-Getue, sondern ein klassisches Reise-Malheur: Ihr Gepäck kam bei der Ankunft in Wien nicht am Zielflughafen an. Besonders schmerzhaft war für die Stilikone das Fehlen ihres Kosmetikkoffers, mit dem sie sich üblicherweise für öffentliche Auftritte vorbereitet. Während der Eröffnung wurden sogar Witze über das verlorene Gepäck gemacht – man beruhigte Priscilla damit, dass die Ausstellung mehrere Original-Kostüme von ihr enthalte und sie noch immer dieselbe Figur wie damals habe.

Die Schau "Alt aber Gut" präsentiert über 1.800 Exponate, darunter Original-Kleidungsstücke, Möbel und eine legendäre Elvis-Gitarre aus dem Jahr 1959. Es handelt sich dabei um die weltweit größte Sammlung dieser Art außerhalb von Graceland. Priscilla hat die Ausstellung persönlich mit Leihgaben aus ihrer Zeit in Deutschland bereichert, was der Schau eine besonders private Note verleiht. Am Freitag, dem 13. März, steht im Hotel Intercontinental "An Evening with Priscilla Presley" auf dem Programm. Gegenüber oe24 beschrieb die Witwe des "King of Rock 'n' Roll" den Abend bereits als "eine Reise durch mein Leben mit allem Drum und Dran: das Gute sowie das Schlechte und auch der Schmerz". Zum Abschluss ihrer Österreich-Reise plant sie am 18. März noch einen Auftritt in Hallein.

Priscilla war im Februar 2024 als letzter glanzvoller Gast an der Seite des verstorbenen Richard Lugner (†91) beim Wiener Opernball zu Gast gewesen. Sie galt damals als einer der unkompliziertesten Stargäste, die Richard je zum Ball brachte. Nach diesem Besuch gestand sie, sich "in Wien verliebt" zu haben – eine Romanze mit der Stadt, die nun ihre Fortsetzung findet. Priscilla war von 1967 bis 1973 mit Elvis verheiratet, der im August 1977 verstarb. Gemeinsam haben die beiden eine Tochter, Lisa-Marie (†54), die jedoch im Januar 2023 tragisch verstarb. Auch über diesen schweren Verlust möchte Priscilla bei ihrem emotionalen Abend im Intercontinental sprechen und alle privaten Fragen klären.

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Getty Images Priscilla Presley, November 2024

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IMAGO / Picturelux Elvis Presley, Priscilla Presley und Lisa Marie Presley, Februar 1968

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Getty Images Priscilla Presley mit Richard Lugner, Wiener Opernball 2024