3. Todestag: Priscilla gedenkt Tochter Lisa Marie Presley

Priscilla Presley (80) hat den dritten Todestag ihrer Tochter Lisa Marie Presley (†54) mit einer emotionalen Hommage begangen. Die 80-Jährige veröffentlichte auf Instagram ein Foto, das sie zusammen mit Lisa Marie in deren Kindheit zeigt, untermalt von dem Song "Everything I Own" der Band Bread. In ihrem Beitrag beschreibt Priscilla die tiefe Beziehung zu ihrer Tochter, die sie als unvollkommen, aber unzerbrechlich bezeichnet: "Nicht ein Tag vergeht, ohne dass ich deine Stimme vermisse", schrieb sie. Auch Lisa Maries älteste Tochter Riley Keough (36) signalisierte ihre Unterstützung, indem sie den Beitrag ihrer Großmutter mit einem Like versah.

Lisa Marie Presley, die 2023 im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer medizinischen Komplikation nach einer bariatrischen Operation verstarb, fand ihre letzte Ruhestätte auf Graceland, dem legendären Anwesen ihres Vaters Elvis Presley (†42). Sie wurde dort neben ihrem Sohn Benjamin Keough (†27) beigesetzt, der drei Jahre zuvor tragischerweise verstorben war. Zur Erinnerung an Lisa Marie veranstaltet Graceland vom 30. Januar bis 1. Februar spezielle Führungen, die Einblicke in ihre Kindheit und ihre prägenden Jahre im Anwesen geben. Diese besondere Hommage ermöglicht Fans, Erinnerungen an die einzige Tochter des "King of Rock and Roll" wachzuhalten, wie HELLO! berichtet.

Priscilla und Lisa Marie hatten über die Jahre eine Beziehung, die sowohl von Liebe als auch von Herausforderungen geprägt war, doch ihre Bindung war stets tief. Riley Keough, selbst Schauspielerin, hatte in einem Interview berichtet, wie stark der Verlust ihres Bruders Benjamin ihre Mutter beeinflusst hatte, und deutete an, dass Lisa Marie "an einem gebrochenen Herzen" gestorben sei. Riley, die ihre Mutter als inspirierende und kämpferische Frau beschrieb, vollendete im vergangenen Jahr eine Memoirarbeit, die sie gemeinsam begonnen hatten, und bleibt so ebenfalls ein Bindeglied zwischen Lisa Maries Vermächtnis und der nachkommenden Generation.

Getty Images Priscilla Presley, Schauspielerin

0198884179 Lisa Marie Presley, Priscilla Presley und Riley Keough, Juni 2022

